Thompson má problémy v hornej časti tela,v noci na štvrtok by mal hrať

Buffalo 31. januára (TASR) - Americký útočník Tage Thompson si privodil zranenie v hornej časti tela a jeho stav budú posudzovať na dennej báze. Najproduktívnejší hráč Buffala Sabres v prebiehajúcej sezóne by sa mal zúčastniť All-Stars víkendu, ktorý sa uskutoční na Floride 3. a 4. februára.



Dvadsaťpäťročný útočník nazbieral v 49 dueloch 34 gólov a rovnaký počet asistencií a so 68 bodmi mu patrí piata priečka v produktivite NHL. Thompson v pondelok netrénoval, no podľa kouča Sabres Dona Granata by sa mohol objaviť na utorkovom. "Ako mnoho hráčov aj jeho trápia problémy a po poslednom zápase s Minnesotou (2:3 pp a sn) sú o čosi väčšie. Takže bolo dobré, že si mohol dať pauzu," uviedol tréner, podľa ktorého by však Thompson mal hrať v noci na štvrtok proti Caroline Hurricanes.