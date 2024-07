Thompson mieri do Dallasu, George bude hrať za Philadelphiu

Dallas 2. júla (TASR) - Americký basketbalista Klay Thompson po 13 rokoch opustí tím Golden State Warriors a prvýkrát v kariére zmení v NBA dres. Štvornásobný šampión súťaže posilní finalistu uplynulého ročníka Dallas Mavericks. Hviezdnu posilu získala aj Philadelphia 76ers, z Los Angeles Clippers prichádza Paul George.



Presné detaily oboch transakcií nie sú ešte známe, voľný trh sa oficiálne otvorí v nedeľu 7. júla. Thompson by mal podľa ESPN odísť metódou podpis a výmena, do trejdu by sa mal zapojiť aj tím Charlotte Hornets, ktorý získa z Dallasu Josha Greena. Tridsaťštyriročný Thompson sa v Golden State vypracoval na jedného z najlepších trojkárov ligy, na konte má 2481 úspešných pokusov spoza oblúka a je šiesty v historických tabuľkách súťaže. Uplynulá sezóna však už neprebiehala podľa jeho predstáv, štrnásťkrát ho tréner Steve Kerr nepostavil do základnej zostavy, čo sa mu stalo prvýkrát od nováčikovského ročníka. Vo svojom poslednom vystúpení v drese Warriors nepremenil v play in proti Sacramentu ani jeden z desiatich pokusov. Dallas mu ponúkol trojročnú zmluvu v hodnote 50 miliónov dolárov. "Klayov odkaz bude žiť naveky, už teraz sa tešíme na deň, keď vyvesíme jeho dres s číslom 11 v hale a zaradí sa medzi nesmrteľných, ktorí pomohli vytvoriť našu dynastiu. Prajeme Klayovi všetko dobré v ďalšej kapitole jeho života," zverejnil Golden State podľa AP.



George nevyužil hráčsku opciu a nenaplnil svoj kontrakt, ktorý mu garantoval v budúcej sezóne 49 miliónov dolárov. Namiesto toho prijal ponuku Philadelphie na štyri roky v hodnote 212 miliónov. Clippers si neudržali 34-ročného krídelníka, hoci v lete 2019 za neho Oklahome City posunuli rekordných sedem výberov v 1. kole draftu, z toho päť nechránených. Obe strany sa nedohodli na dĺžke nového kontraktu, Clippers neboli ochotní ponúknuť zmluvu na štyri roky. "Rozdiely medzi našimi názormi boli výrazné. Rozumieme a rešpektujeme rozhodnutie Paula prijať ponuku od iného tímu," zverejnil tím z Los Angeles v tlačovej správe.