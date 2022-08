Thompson predĺžil s Buffalom zmluvu do roku 2029

New York 31. augusta (TASR) - Americký hokejista Tage Thompson predĺžil s Buffalom Sabres kontrakt do roku 2029. Klub zámorskej NHL mu zaručil príjem 50 miliónov amerických dolárov.



Thompson nazbieral v uplynulej sezóne 68 bodov (38+30) a bol najlepší strelec tímu. "Chcem Buffalu pomôcť vyhrávať, postúpiť do play off a získať Stanley Cup. To sú však len slová, ktoré treba premeniť na činy," povedal 24-ročný center pre AP.



Sabres sa nepredstavili vo vyraďovacej časti jedenásť sezón po sebe, čo je rekord ligy. Momentálne sú vo fáze prebudovania tímu a jeho nádejami sú okrem Thompsona napríklad Rasmus Dahlin či Dylan Cozens.