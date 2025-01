Thompson sa dohodol s Washingtonom na novom šesťročnom kontrakte

Washington 27. januára (TASR) - Kanadský hokejový brankár Logan Thompson spojil s Washingtonom Capitals svoju ďalšiu budúcnosť. S klubom NHL podpísal nový šesťročný kontrakt v celkovej hodnote 35,1 milióna dolárov, ročne tak v priemere zarobí 5,85 milióna USD. Súčasná zmluva mu vyprší po konci tejto sezóny.



Dvadsaťsedemročný brankár prišiel do tímu, v ktorom pôsobí aj slovenský obranca Martin Fehérváry, vlani v lete z Vegas Golden Knights výmenou za dve draftové voľby. Do hlavného mesta USA si preniesol aj zmluvu s ročným zárobkom 767-tisíc dolárov. Thompson si v konkurencii Charlieho Lindgrena dokázal vybojovať post brankárskej jednotky a mal výraznú zásluhu na tom, že sa Capitals dostali na čelo celej súťaže. V základnej časti zasiahol do 27 zápasov, v ktorých priviedol mužstvo k 22 víťazstvám, pričom dosiahol úspešnosť zásahov 92,5 percenta a priemer 2,09 gólu na zápas.



Thompson získal v roku 2023 s Vegas Stanleyho pohár, v play off na ceste za majstrovskou trofejou však nechytal pre zranenie. Kanadu reprezentoval na MS 2022 v Helsinkách a Tampere, kde sa tešil zo zisku striebornej medaily. Informoval o tom web TSN.ca.