Thompson vyrovnal helloweensky rekord legiend, Skinner dal 300.gól

New York 1. novembra (TASR) - Americký hokejový útočník Tage Thompson sa stal tretím hráčom v histórii NHL, ktorý nazbieral 6 kanadských bodov v deň Halloweenu. Pred ním získali poltucet bodov v noci na 1. novembra iba legendárni útočníci Wayne Gretzky (1989) a Bobby Clarke (1976). Thompson životným výkonom prispel k víťazstvu Buffala Sabres nad Detroitom Red Wings 8:3.



Bilanciou 3 góly a 3 asistencie vyrovnal historický rekord v počte bodov v deň Halloweenu. "Je to skvelý hráč, ktorý dokáže vziať zápas do svojich rúk a dominovať. Dnes to urobil a videli ste, ako to dopadlo," poznamenal spoluhráč Jeff Skinner.



Dvadsaťpäťročný útočník sa stal prvým hráčom Buffala od roku 1993, ktorý nazbieral v jednom zápase 6 bodov. Pred ním sa to podarilo 10. februára 1993 Patovi LaFontainemu. Klubový rekord drží kanadský útočník Gilbert Perreault, ktorý získal v jednom zápase 7 bodov.



Thompson je 21. hráč, ktorý strelil "halloweensky" hetrik, Gretzkému sa to podarilo dvakrát. Medzi dvomi desiatkami hráčov, ktorí strelili tri góly v zápase v noci na 1. novembra, je aj slovenský útočník Richard Zedník. Halloweensky hetrik strelil v roku 2000 ako hráč Washingtonu.



Sabres získali Thompsona v júli 2018 po hráčskej výmene so St. Louis Blues. V uplynulej sezóne 2021/2022 bol so 68 bodmi (38+30) v 78 zápasoch najproduktívnejší hráč tímu. V prebiehajúcej sezóne mu plynie posledný rok trojročnej zmluvy s priemerným ročným platom 1,4 milióna. Od ročníka 2023/2024 vstúpi do platnosti nový šesťročný kontrakt, ktorý mu vynesie ročne 7,14 milióna.



Kariérny míľnik dosiahol v zápase proti Detroitu aj Thompsonov spoluhráč z prvého útoku Sabres Jeff Skinner. V zápase dosiahol bilanciu 1+2 a gól, ktorým v 35. minúte zvýšil na 3:1. bol pre neho 300. v kariére.



Ruský útočník má na dosah ďalší významný míľnik kariéry. V drese Washingtonu nastrieľal už 785. gólov a chýba mu už iba jeden k vyrovnaniu rekordu Gordieho Howea v počte gólov v jednom tíme.