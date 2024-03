Thompson zariadil triumf Buffala, Nemec bol najvyťaženejší bek tímu

NHL - sumár:



Buffalo Sabres - New Jersey Devils 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)



Góly: 21. Thompson, 38. Thompson (Tuch), 56. Thompson (Dahlin, Tuch), 60. Peterka (Cozens, Power), 60. Thompson (Jokiharju) – 3. Willman (L. Hughes, Tierney), 11. Bratt (Hischier, Meier). Brankári: Levi - Allen, strely na bránku: 36:30.







Slovák v akcii:



Šimon Nemec (New Jersey) 23:17 0 0 0 0 1 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/







tímy s istou účasťou v play off:



Východná konferencia:



New York Rangers, Boston Bruins, Carolina Hurricanes, Florida Panthers



Západna konferencia:



Dallas Stars

New York 30. marca (TASR) - Hokejisti New Jersey prehrali v noci na sobotu v zámorskej NHL na ľade Buffala 2:5. Hlavnou postavou zápasu bol útočník Tage Thompson, ktorý sa na triumfe Sabres podieľal štyrmi gólmi. Slovák Šimon Nemec odohral 23:17 min. a bol najviac vyťažovaný obranca hostí a druhý najvyťaženejší korčuliar Devils po Jackovi Hughesovi. Vyslal jednu strelu na bránku a zblokoval tri strely súpera.V jedinom nočnom stretnutí viedli Devils po góloch Maxa Willmana a Jespera Bratta po prvej tretine 2:0, no náskok neudržali. Thompson čistým hetrikom zariadil obrat a v závere pridal do prázdnej bránky aj svoj štvrtý gól. "Počas celej sezóny sa mnoho zápasov alebo situácií nevyvíjalo naším smerom. Nedarilo sa nám ani v predošlom stretnutí s Ottawou a aj v tomto zápase sme v úvode rýchlo prehrávali o dva góly. Bolo by jednoduché zabaliť to, no my sme správnym spôsobom zareagovali. Veľa to hovorí o charaktere v našom tíme. Víťazstvo nás veľmi potešilo," pochvaľoval si Thompson. Center prvého útoku Sabres dosiahol šiesty hetrik v profiligovej kariére. Pred ním skóroval do prázdnej bránky aj John-Jason Peterka. Alex Tuch prispel k víťazstvu dvomi asistenciami, brankár domácich Devon Levi predviedol 28 úspešných zákrokov. "Devon bol ako šelma, podržal nás. Celkovo to bol z našej strany dobrý zápas. Snažili sme sa využiť chyby súpera," povedal pre nhl.com Tuch.Oba tímy majú už len malú šancu na účasť v play off. Sabres vybojovali druhé víťazstvo z uplynulých troch stretnutí a v tabuľke Východnej konferencie sa dotiahli na rozdiel jedného bodu na jedenáste New Jersey. Na pozíciu Washingtonu s druhou voľnou kartou strácajú šesť bodov, odohrali však o dva zápasy viac. "Vieme, že toto bol zápas, ktorý by sme mali zvládnuť. Neexistujú žiadne výhovorky. Myslím si, že proti určitým tímom skrátka musíme nájsť cestu k víťazstvu a to sa nám počas celej sezóny nedarilo. Nemalo by sa to stávať. Bol to ďalší nezrelý výkon z našej strany," hodnotil duel kapitán "diablov" Nico Hischier.