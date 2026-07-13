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Thorgan Hazard sa vrátil do Lens, podpísal zmluvu do roku 2028

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Ilustračné foto. Foto: TASR

Mladší brat niekdajšieho belgického reprezentanta Edena Hazarda je odchovancom akadémie Lens, odkiaľ v roku 2012 odišiel do Chelsea.

Autor TASR
Lille 13. júla (TASR) - Belgický futbalista Thorgan Hazard sa po rokoch vracia do francúzskeho RC Lens. Tridsaťtriročný bývalý reprezentant podpísal s účastníkom Ligue 1 zmluvu do roku 2028. Klub o tom informoval v pondelok.

Mladší brat niekdajšieho belgického reprezentanta Edena Hazarda je odchovancom akadémie Lens, odkiaľ v roku 2012 odišiel do Chelsea. Následne pôsobil v Borussii Mönchengladbach, Borussii Dortmund a naposledy strávil tri sezóny v Anderlechte.

Lens sa v uplynulej sezóne kvalifikoval do Ligy majstrov po tom, ako bojoval s Parížom Saint-Germain o titul vo francúzskej lige „Skúsenosti z najvyššej úrovne sú pre mužstvo veľkým prínosom pri našom návrate do Ligy majstrov,“ uviedol športový riaditeľ Jean-Louis Leca pre AFP. „Počas našich rozhovorov som cítil, ako veľmi je spätý s Lens a akú veľkú túžbu má obliecť si dres Lens v Lige majstrov.
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