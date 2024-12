Thunder a Bucks vo finále Pohára. Antetokunmpo: Veríme jeden druhému

Sumáre NBA a semifinále Pohára NBA:



Oklahoma City Thunder - Houston Rockets 111:96 (18:20, 23:22, 34:27, 36:27)



Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 32, Hartenstein 21, J. Williams 20 - Thompson 19, Brooks 14, Smith 14







Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks 110:102 (26:28, 29:19, 27:34, 28:19)



Najviac bodov: Antetokunmpo 32 (14 doskokov), Lillard 25, Lopez 16 - Young 35 (10 asistencií), Hunter 15, Johnson 15 (10 doskokov)





New York 15. decembra (TASR) - Basketbalisti Oklahomy City a Milwaukee sa stretnú v noci na stredu vo finále Pohára NBA. Thunder zvíťazili v súboji dvoch popredných tímov Západnej konferencie v Las Vegas nad Houstonom 111:96. Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal 32 bodov. Bucks zdolali Atlantu 110:102. Oba zápasy sa započítavali aj do základnej časti profiligy, Oklahoma si pripísala na konto piaty triumf za sebou.Thunder aj Rockets sa vyznačujú defenzívnym štýlom hry, o čom svedčalo aj polčasové skóre 41:42. "Chcel som byť agresívny počas lepších aj horších pasáží a vyplatilo sa. Dúfam, že to isté sa nám podarí aj vo finále. Ak hráme defenzívne, dáva nám to šance každý zápas. Musíme hrať tvrdo, hrať spolu a užívať si to," uviedol Gilgeous-Alexander po stretnutí.Milwaukee viedol Jannis Antetokunmpo s 32 bodmi, 14 doskokmi a deviatimi asistenciami. Ďalších 25 bodov si pripísal Damian Lillard a 16 pridal Brooks Lopez. Trae Young mal v drese Atlanty 35 bodov a 10 asistencií.povedal Antetokunmpo podľa AFP.