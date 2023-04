Thuram, Bensebaini aj Stindl po sezóne odídu z Mönchengladbachu

Mönchengladbach 13. apríla (TASR) - Futbalisti Marcus Thuram a Ramy Bensebaini opustia po tejto sezóne nemecký klub Borussia Mönchengladbach. Po skončení zmlúv sa stanú voľnými hráčmi. Potvrdil to športový riaditeľ bundesligistu Roland Virkus.



"Je škoda, že nepredĺžia svoje končiace sa zmluvy, pretože obaja nám v uplynulých štyroch rokoch veľmi pomohli. Chápeme, že aj naši fanúšikovia sú sklamaní," povedal Virkus v rozhovore pre oficiálnu internetovú stránku klubu.



Očakáva sa, že alžírsky obranca Bensebaini prestúpi do Borussie Dortmund. Budúcnosť francúzskeho útočníka Thurama zatiaľ nie je známa. Klub zároveň vo štvrtok oznámil, že kapitán Lars Stindl tiež nepredĺži kontrakt po tejto sezóne a po ôsmich rokoch odíde z tímu. "Svoje osobné rozhodnutie vysvetlil zodpovednosťou, ktorú má voči svojej rodine. Osem rokov pomáhal formovať klub, ale teraz má už 34 a jeho priority sa menia a my to musíme rešpektovať," konštatoval Virkus.