< sekcia Šport
Thuram bude chýbať Francúzom proti Azerbajdžanu a Islandu
Podľa talianskych médií môže Thuram pauzovať až mesiac.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miláno 1. októbra (TASR) - Marcus Thuram bude chýbať francúzskej futbalovej reprezentácii v októbrových zápasoch kvalifikácie MS 2026 proti Azerbajdžanu a Islandu. Útočník Interu Miláno si zranil zadný stehenný sval v utorňajšom dueli Ligy majstrov proti Slavii Praha (3:0). Informovala o tom agentúra AFP.
Podľa talianskych médií môže Thuram pauzovať až mesiac. S určitosťou vynechá aj sobotňajší domáci súboj Interu v talianskej Serii A proti nováčikovi z Cremonese na San Sire. Francúzi privítajú 10. októbra v Paríži Azerbajdžan, o tri dni neskôr nastúpia v Reykjavíku proti Islandu.
Podľa talianskych médií môže Thuram pauzovať až mesiac. S určitosťou vynechá aj sobotňajší domáci súboj Interu v talianskej Serii A proti nováčikovi z Cremonese na San Sire. Francúzi privítajú 10. októbra v Paríži Azerbajdžan, o tri dni neskôr nastúpia v Reykjavíku proti Islandu.