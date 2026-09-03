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Thuram podstúpil operáciu a tento rok si už zrejme nezahrá

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Hráč Neapola Stanislav Lobotka (druhý vľavo) a Thuram (vpravo) z Juventusu Turín v zápase 22. kola talianskej Serie A Juventus Turín - SSC Neapol v Turíne 25. januára 2026. Foto: TASR/ANSA

Dvadsaťpäťročný Francúz podstúpil operáciu pravého kolena.

Autor TASR
Rím 3. septembra (TASR) - Futbalistom Juventusu Turín bude minimálne do konca roka chýbať stredopoliar Khephren Thuram. Dvadsaťpäťročný Francúz podstúpil operáciu pravého kolena.

Thuram nehral od konca minulej sezóny pre degeneratívne poškodenie chrupavky kolenného jabĺčka a podľa Gazzetta dello Sport i Sky Italia ho čaká približne štvormesačná absencia. „Khephren Thuram dnes ráno absolvoval chondroplastiku, ktorej cieľom bolo liečiť poškodenie chrupavky jabĺčka v pravom kolene. Operácia prebehla úspešne a hráč začne už zajtra s rehabilitačným programom,“ uviedol Juventus na svojej oficiálnej stránke.

Thuram odohral v minulom ročníku 45 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých si pripísal štyri góly a päť asistencií. Do talianskeho tímu prišiel v júli 2024 z francúzskeho Nice. Dres konkurenčného Interu Miláno si v Serie A oblieka jeho starší brat Marcus.
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