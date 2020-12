Thuram za pľuvanec do tváre súpera dostal trest na šesť zápasov

Düsseldorf 21. decembra (TASR) - Nemecký futbalový zväz (DFB) potrestal Marcusa Thurama z Borussie Mönchengladbach šesťzápasovým trestom za pľuvanec do tváre súpera. Francúzsky reprezentant bude klubu chýbať v najbližších piatich dueloch vo všetkých súťažiach, trest na šiesty zápas je podmienečný do 21. decembra 2021.



Thuram okrem toho dostal pokutu 40.000 eur a potrestal ho aj klub, ktorý jeho mesačný plat venuje na charitu. Syn majstra sveta z roku 1998 Liliana Thurama vynechá už utorňajší zápas 2. kola Nemeckého pohára na ihrisku treťoligového Elversbergu, v januári bude tímu chýbať v bundesligových dueloch s Bielefeldom, Bayernom Mníchov, Stuttgartom a Brémami. Do akcie sa môže vrátiť 22. januára v súboji proti Dortmundu.



Incident sa odohral v sobotňajšom bundesligovom zápase Gladbachu s Hoffenheimom. Thuram po potýčke so Stefanom Poschom napľul svojmu súperovi do tváre, za čo videl v 79. minúte červenú kartu. Po jeho vylúčení Gladbach prehral 1:2. Tréner Marco Rose uviedol, že akceptuje trest od DFB, no napriek všetkému svojho hráča klub podporí. "Je náš člen a budeme stáť za ním. Podporíme ho v ťažkých časoch, keď sa na neho všetko valí," povedal tréner Borussie podľa agentúry DPA. Thuram sa za svoj čin okamžite ospravedlnil, ale očakávanému prísnemu trestu sa nevyhol.