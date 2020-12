Thurama za pľuvanec do tváre čaká trest

Mönchengladbach 20. decembra (TASR) - Útočníka nemeckého futbalového klubu Borussia Mönchengladbach Marcusa Thurama čaká trest za pľuvanec do tváre súpera v sobotňajšom ligovom zápase s Hoffenheimom. Terčom spoluhráča slovenského reprezentanta Lászlóa Bénesa bol Stefan Posch, Thuram za nešportový čin videl v 79. minúte červenú kartu. Po jeho vylúčení napokon Gladbach prehral 1:2.



Incident sa udial jedenásť minút pred koncom riadneho času. Po výmene názorov napľul Thuram zblízka do tváre Poscha, ktorý sa hneď zvalil na zem. Rozhodca Frank Willenborg situáciu nevidel, ale po upozornení od VAR okamžite vytiahol červenú kartu. Deväť minút po Francúzovom vylúčení strelil víťazný gól hostí Ryan Sessegnon.



"Dnes sa udialo niečo, čo mi nie je vlastné a nemalo sa to stať. Na súpera som reagoval zle, bolo to skôr náhodné ako úmyselné," napísal syn francúzskeho majstra sveta z roku 1998 Liliana Thurama na instagrame. "Všetkým sa ospravedlňujem, Stefanovi Poschovi, súperom, spoluhráčom, mojej rodine a všetkým, ktorí moju reakciu videli. Samozrejme, že prijmem všetky následky môjho správania," dodal.



"Je to škoda pre neho aj pre tím. Vôbec to nesedí k jeho charakteru," povedal podľa AFP Thuramov spoluhráč Valentino Lazaro. Menej pochopenia mal stredopoliar Christoph Kramer. "Vypadli mu poistky. To sa nemôže nikdy stať, nedá sa to ospravedlniť," povedal. Situáciu "žehlil" po zápase aj tréner Marco Rose: "V mene celého klubu sa ospravedlňujeme. Nepatrí to na ihrisko."



Thuram po Novom roku vynechá pravdepodobne niekoľko týždňov. Obranca Schalke Ozan Kabak dostal v septembri trest na päť zápasov za pľuvanec, ktorý smeroval na súpera, ale netrafil ho.