Tiafoe mal pozitívny test na koronavírus a nebude hrať v domácej lige

New York 7. júla (TASR) - Americký tenista Frances Tiafoe nebude po pozitívnom teste na koronavírus hrať v domácej ligovej súťaži World TeamTennis. Pôvodne mal od nedele nastupovať za šesťnásobných šampiónov Washington Kastles v Západnej Virgínii, ale na podujatí v Atlante sa nakazil ochorením COVID-19.



"Uplynulé dva mesiace som trénoval na Floride a ešte pred týždňom som mal negatívny test. Tešil som sa, ale zdravie a bezpečnosť všetkých sú stále na prvom mieste," citovala 22-ročného Tiafoeho agentúra AFP. Finále WTT, kde súťaží deväť družstiev, je na programe 2. augusta. Tiafoe by sa na dvorce mohol vrátiť vo Washingtone, kde je od 14. do 21. augusta na programe prvý turnaj ATP po koronavírusovej pauze.