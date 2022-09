muži - dvojhra - štvrťfinále:



Frances Tiafoe (USA-22) - Andrej Rubľov (Rus.-9) 7:6 (3), 7:6 (0), 6:4

New York 7. septembra (TASR) - Americký tenista Frances Tiafoe postúpil do prvého grandslamového semifinále v kariére. Vo štvrťfinále dvojhry na US Open zvíťazil v pozícii turnajovej dvadsaťdvojky nad nasadenou deviatkou Rusom Andrejom Rubľovom 7:6 (3), 7:6 (0), 6:4. V dueli o postup do finále nastúpi proti lepšiemu zo súboja medzi Španielom Carlosom Alcarazom a Talianom Jannikom Sinnerom.Tiafoe na dvorci Arthura Asha nadviazal na výborný výkon z osemfinálového stretnutia proti druhému nasadenému Španielovi Rafaelovi Nadalovi. Američan skvele podával, hral pestrejšie ako jeho súper, nebál sa chodiť na sieť. Zápas zakončil štýlovo esom, celkovo osemnástym. Rubľov pôsobil v rozhodujúcich momentoch frustrovaným dojmom a na grandslamovej pôde sa mu ani na šiesty pokus nepodarilo postúpiť medzi elitné kvarteto.Tiafoe po životnom úspechu neskrýval veľkú spokojnosť.uviedol v prvom pozápasovom interview s bývalým americkým tenistom Jamesom Blakeom. Tiafoe stále môže napodobniť Andyho Roddicka, ktorý v roku 2003 ako doposiaľ posledný Američan triumfoval vo Flushing Meadows v mužskom singli.