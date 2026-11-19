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Tiafoe zdolal Cobolliho, Alcaraz je v semifinále
Alcaraz si vo svojom druhom zápase na podujatí v pozícii nasadenej dvojky poradil s turnajovou štvorkou Rusom Daniilom Medvedevom za 71 minút 6:2, 6:4.
Autor TASR,aktualizované
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Turín 19. novembra (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz má už po dvoch dueloch istý postup do semifinále na turnaji majstrov v Turíne. Rozhodol o tom stredajší večerný druhý duel B-skupiny, v ktorom Američan Frances Tiafoe zdolal domáceho Flavia Cobolliho 7:6 (6), 6:0. Tiafoe bude v 3. kole hrať priamy súboj o druhé postupové miesto s Rusom Daniilom Medvedevom.
Alcaraz si vo svojom druhom zápase na podujatí v pozícii nasadenej dvojky poradil s turnajovou štvorkou Rusom Daniilom Medvedevom za 71 minút 6:2, 6:4. Od úvodu kontroloval dianie na kurte. Sedemnásobný grandslamový šampión v prvom sete dvakrát zobral súperovi podanie a vyhral ho bez väčších problémov 6:2. Hneď na začiatku druhého setu opäť brejkol Medvedeva a vybudoval si vedenie 2:0. Potom ho začal trápiť stehenný sval na ľavej nohe a za stavu 2:1 si vyžiadal lekárske ošetrenie. Zdravotné problémy však nemali na jeho výkon veľký vplyv, po pauze pokračoval v aktívnej hre a set už doviedol do úspešného konca, keď za stavu 5:4 v desiatom geme premenil svoj druhý mečbal. Zaknihoval tak už jedenástu výhru v rade.
„Počas zápasu som mal menšie fyzické problémy. Myslím si však, že všetci videli, že som napriek tomu dokázal hrať dobrý tenis a dobre sa pohybovať po kurte. Nechcel som tlačiť príliš na hranu, v tom čase som mal brejk k dobru, tak som sa len snažil udržať si podanie, hrať v pohode, plynulo, uvoľnene a jednoducho si to užívať,“ uviedol Alcaraz v prvom rozhovore priamo na kurte. „Už v prvom zápase Medvedeva bolo vidieť, že podáva naozaj výborne. Vďaka servisu získaval veľa ľahkých bodov. Ja som dnes však veľmi dobre returnoval. Pri druhých podaniach som returnoval mimoriadne agresívne a hlboko do kurtu. Povedal by som, že potom som hral skvele, presne podľa môjho herného štýlu. Mám pocit, že som loptičku takmer vždy trafil úplne ideálne. Myslím si, že som robil všetko správne. Mám z toho veľkú radosť.“
Cobolli pred domácim publikom odštartoval duel proti Američanovi výborne, hneď v prvom geme mu vzal podanie. V šiestej hre si však vlastné nedokázal udržať a set dospel do tajbrejku. V ňom Cobolli nevyužil dva setbaly, Tiafoe hneď prvý áno a získal ho vo svoj prospech. Piaty nasadený hráč sa následne zlomil a proti sedmičke podujatia už nedokázal uhrať ani gem. „Povedal som si, že zatnem zuby, a ak chce získať bod, bude musieť zahrať víťazný úder. Ak cítim tlak ja, musí ho cítiť aj on. A v takej situácii sa mi hrá dobre,“ povedal po stretnutí Tiafoe.
Alcaraz si vo svojom druhom zápase na podujatí v pozícii nasadenej dvojky poradil s turnajovou štvorkou Rusom Daniilom Medvedevom za 71 minút 6:2, 6:4. Od úvodu kontroloval dianie na kurte. Sedemnásobný grandslamový šampión v prvom sete dvakrát zobral súperovi podanie a vyhral ho bez väčších problémov 6:2. Hneď na začiatku druhého setu opäť brejkol Medvedeva a vybudoval si vedenie 2:0. Potom ho začal trápiť stehenný sval na ľavej nohe a za stavu 2:1 si vyžiadal lekárske ošetrenie. Zdravotné problémy však nemali na jeho výkon veľký vplyv, po pauze pokračoval v aktívnej hre a set už doviedol do úspešného konca, keď za stavu 5:4 v desiatom geme premenil svoj druhý mečbal. Zaknihoval tak už jedenástu výhru v rade.
„Počas zápasu som mal menšie fyzické problémy. Myslím si však, že všetci videli, že som napriek tomu dokázal hrať dobrý tenis a dobre sa pohybovať po kurte. Nechcel som tlačiť príliš na hranu, v tom čase som mal brejk k dobru, tak som sa len snažil udržať si podanie, hrať v pohode, plynulo, uvoľnene a jednoducho si to užívať,“ uviedol Alcaraz v prvom rozhovore priamo na kurte. „Už v prvom zápase Medvedeva bolo vidieť, že podáva naozaj výborne. Vďaka servisu získaval veľa ľahkých bodov. Ja som dnes však veľmi dobre returnoval. Pri druhých podaniach som returnoval mimoriadne agresívne a hlboko do kurtu. Povedal by som, že potom som hral skvele, presne podľa môjho herného štýlu. Mám pocit, že som loptičku takmer vždy trafil úplne ideálne. Myslím si, že som robil všetko správne. Mám z toho veľkú radosť.“
Cobolli pred domácim publikom odštartoval duel proti Američanovi výborne, hneď v prvom geme mu vzal podanie. V šiestej hre si však vlastné nedokázal udržať a set dospel do tajbrejku. V ňom Cobolli nevyužil dva setbaly, Tiafoe hneď prvý áno a získal ho vo svoj prospech. Piaty nasadený hráč sa následne zlomil a proti sedmičke podujatia už nedokázal uhrať ani gem. „Povedal som si, že zatnem zuby, a ak chce získať bod, bude musieť zahrať víťazný úder. Ak cítim tlak ja, musí ho cítiť aj on. A v takej situácii sa mi hrá dobre,“ povedal po stretnutí Tiafoe.
turnaj majstrov v Turíne
B-skupina (skupina Ivana Lendla)
Frances Tiafoe (USA-7)- Flavio Cobolli (Tal.-5) 7:6 (6), 6:0
Carlos Alcaraz (Šp.-2) – Daniil Medvedev (Rus.-4) 6:2, 6:4
B-skupina (skupina Ivana Lendla)
Frances Tiafoe (USA-7)- Flavio Cobolli (Tal.-5) 7:6 (6), 6:0
Carlos Alcaraz (Šp.-2) – Daniil Medvedev (Rus.-4) 6:2, 6:4