Tielemans bude pre zranenie členka chýbať Ville niekoľko mesiacov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Dvadsaťsedemročný stredopoliar hral do 74. minúty a po zrážke s Lewisom Mileyom ho nahradil Lamare Bogarde.

Autor TASR
Birmingham 28. januára (TASR) - Belgický futbalista Youri Tielemans vynechá pre zranenie členka niekoľko mesiacov. V stredu to potvrdil Unai Emery, tréner jeho klubu Aston Villa. Tielemans utrpel zranenie v nedeľu pri výhre na pôde Newcastlu (2:0).

Dvadsaťsedemročný stredopoliar hral do 74. minúty a po zrážke s Lewisom Mileyom ho nahradil Lamare Bogarde. Tielemans tak predĺžil zoznam zranených stredopoliarov Aston Villy. Okrem neho nemôže Emery počítať s Boubacarom Kamarom ani Johnom McGinnom, ktorý absolvoval tento týždeň úspešnú operáciu pre problémy so zadným stehenným svalom.

Villu čaká vo štvrtok posledný zápas základnej fázy Európskej ligy proti Salzburgu. Domáci už majú istý priamy postup. „Vieme o Kamarovi, McGinnovi aj Tielemansovi. Kamara je zranený dlhodobo a podľa mňa v tejto sezóny už nenastúpi. McGinn bude mimo 6-8 týždňov, Tielemans 8-10 týždňov. Po týchto novinkách musíme prísť na to, ako vyriešime stred poľa. Vrátia sa Amadou Onana a Ross Barkley, ktorý už trénoval individuálne. Ostatní hráči sú v poriadku, pripravení na zajtra,“ citovala Emeryho agentúra DPA.

Blízko k návratu do tímu je zároveň stredopoliar Douglas Luiz, momentálne v Nottinghame Forest na hosťovaní z Juventusu Turín. Vo Ville pôsobil päť sezón a odohral 200 zápasov. K dispozícii nebudú ani Leon Bailey, ktorému padlo hosťovanie v AS Rím, či nová posila Tammy Abraham.
