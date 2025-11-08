< sekcia Šport
Tien zdolal Norrieho vo finále turnaja ATP v Metz
V sobotňajšom finále zdolal siedmeho nasadeného Camerona Norrieho z Veľkej Británie 6:3, 3:6 a 7:6 (8).
Autor TASR
Metz 8. novembra (TASR) - Americký tenista Learner Tien triumfoval na halovom turnaji ATP v Metz. V sobotňajšom finále zdolal siedmeho nasadeného Camerona Norrieho z Veľkej Británie 6:3, 3:6 a 7:6 (8).
dvojhra - semifinále:
Learner Tien (USA) - Cameron Norrie (V.Brit.-7) 6:3, 3:6, 7:6 (8)
