Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 8. november 2025Meniny má Bohumír
< sekcia Šport

Tien zdolal Norrieho vo finále turnaja ATP v Metz

.
Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo

V sobotňajšom finále zdolal siedmeho nasadeného Camerona Norrieho z Veľkej Británie 6:3, 3:6 a 7:6 (8).

Autor TASR
Metz 8. novembra (TASR) - Americký tenista Learner Tien triumfoval na halovom turnaji ATP v Metz. V sobotňajšom finále zdolal siedmeho nasadeného Camerona Norrieho z Veľkej Británie 6:3, 3:6 a 7:6 (8).



dvojhra - semifinále:

Learner Tien (USA) - Cameron Norrie (V.Brit.-7) 6:3, 3:6, 7:6 (8)
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: November priniesol slnko, príde aj sneh?

Takáč: Podporujme slovenské ryby, patria medzi najzdravšie potraviny

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka