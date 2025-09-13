< sekcia Šport
Tienová prvou finalistkou turnaja WTA v Sao Paulo
V semifinále vyradila šiestu nasadenú Britku Francescu Jonesovú 7:6 (0), 6:3.
Autor TASR
Sao Paulo 13. septembra (TASR) - Indonézska tenistka Janice Tienová sa stala prvou finalistkou dvojhry na turnaji WTA v Sao Paolo. V semifinále vyradila šiestu nasadenú Britku Francescu Jonesovú 7:6 (0), 6:3.
dvojhra - semifinále:
Janice Tjenová (Indon.) - Francesca Jonesová (V. Brit.-6) 7:6 (0), 6:3
Janice Tjenová (Indon.) - Francesca Jonesová (V. Brit.-6) 7:6 (0), 6:3