Tierney bude chýbať Arsenalu do konca sezóny

Londýn 5. apríla (TASR) - Futbalista Kieran Tierney bude chýbať Arsenalu Londýn do konca tejto sezóny. Ľavý obranca si poranil koleno na štvrtkovom tréningu a chýbal aj v pondelkovom zápase, v ktorom Arsenalu prehral 0:3 na ihrisku Crystal Palace.



Škótsky reprezentant podstúpil vyšetrenie magnetickou rezonanciou a po konzultácii s lekárom v utorok sa rozhodlo, že v najbližších dňoch podstúpi operáciu. "Kieranov rehabilitačný program sa začne ihneď po jeho operácii, v tomto štádiu bude jasnejšie, kedy sa zotaví. Je však pravdepodobné, že Kieran vynechá zvyšok tejto sezóny," uviedol klub vo vyhlásení.



Škóti budú dúfať, že sa Tierney uzdraví do začiatku play off zápasu proti Ukrajine. Víťaz sa ešte tento mesiac stretne s Walesom, v tomto zápase sa rozhodne o miestenke na MS do Kataru.