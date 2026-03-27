< sekcia Šport
Tiger Woods bol účastníkom dopravnej nehody na Floride
Autor TASR
Miami 27. marca (TASR) - Americký golfista Tiger Woods bol v piatok účastníkom dopravnej nehody na Floride. Informovali o tom zámorské médiá s odvolaním sa na miestne orgány.
Podľa televízie ABC neboli bezprostredne po incidente v oblasti Jupiter Island k dispozícii žiadne informácie o Woodsovom zdravotnom stave. Úrad šerifa tamojšieho okresu na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagoval, informovala agentúra AFP. Podľa AP však potvrdil informáciu o prevrátení vozidla.
Podľa úradov došlo k nehode krátko po 14.00 h miestneho času neďaleko miesta, kde Woods býva. Ďalšie podrobnosti neboli bezprostredne známe, hoci televízia CBS 12 s odvolaním sa na zdroj uviedla, že nedošlo k vážnym zraneniam. Správy prichádzajú päť rokov po tom, čo Woods utrpel vážne zranenia pri autonehode v Kalifornii v roku 2021.
