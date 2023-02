Golfista Tiger Woods sa po siedmich mesiacoch vrátil na okruh PGA Tour

Los Angeles 17. februára (TASR) - Američan Tiger Woods absolvoval solídny návrat na golfové trávniky po sedemmesačnej pauze spôsobenej zranením. V prvom kole turnaja The Genesis Invitational seriálu PGA Tour v Kalifornii zahral bývalý líder svetového rebríčka dve rany pod par a so 69 údermi figuroval na spoločnej 27. priečke.



Štyridsaťsedemročný Američan sa od turnaja British Open, ktorý sa uskutočnil v júli minulého roka, nezúčastnil na žiadnom turnaji. Obmedzovali ho naďalej vážne zranenia, ktoré utrpel pri autonehode vo februári 2021.



"Podarilo sa mi trafiť niekoľko dobrých rán a zahrať pár patov. Aj keď som mal malú chybu na desiatke, dokázal som zabojovať a dostať sa späť. Bol to pekný záver," povedal Woods, ktorý zakončil prvé kolo tromi birdie za sebou.



Woods si vyslúžil ovácie od publika, ktoré si získal dobrým výkonom: "Asi som si mal viac vážiť fanúšikov, ale v hlave sa mi toho odohrávalo toľko, že som sa snažil hlavne dostať loptičku do jamky."