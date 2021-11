Tiger Woods vylúčil plnohodnotný návrat k profesionálnemu golfu

Los Angeles 30. novembra (TASR) - Americký golfista Tiger Woods vylúčil plnohodnotný návrat k profesionálnej kariére. Športovec sa zotavuje zo zranenia nohy, ktoré utrpel pri februárovej autonehode.



Pätnásťnásobný víťaza major turnajov v rozhovore pre mesačník Golf Digest povedal, že si je síce istý svojím návratom, no zrejme bude hrať len určité vybrané turnaje: "Považujem za realistické, že budem jedného dňa hrať Tour, no už nikdy nie naplano. Budem si musieť turnaje vyberať." Pred pár dňami zverejnil na sociálnej sieti twitter video, v ktorom odpaľuje loptičky: "Mám pred sebou ešte dlhú cestu, nie som ani v polovici. Čaká ma veľa práce na zlepšení svalstva a nervov nohy."



Woods havaroval 23. februára v Los Angeles. Nehoda sa stala blízko štvrtí Rolling Hills Estates a Rancho Palos Verdes. S početnými zraneniami nohy ho odviezli do nemocnice, kde podstúpil náročnú operáciu. Golfista si údajne nehodu nepamätá. Po havárii mal viacero otvorených zlomenín. Štyridsaťpäťročný Woods nebol pod vplyvom alkoholu a ani iných omamných látok. Už pred haváriou nehral plnohodnotne pre operácie chrbta a kolena. Informovala agentúra AFP.