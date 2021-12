Tiley verí, že sa Nadal predstaví na Australian Open

Melbourne 22. decembra (TASR) - Šéf Australian Open Craig Tiley verí, že sa Rafael Nadal stihne zotaviť do úvodného grandslamového turnaja sezóny a v Melbourne bude štartovať. Španielsky tenista mal po návrate z exhibície v Spojených arabských emirátoch pozitívny test na koronavírus.



Dvadsaťnásobný grandslamový šampión mal koncom mesiaca odletieť do Austrálie, kde plánoval odohrať turnaj ATP Cup v Sydney pred Australian Open. Na ňom by chcel zaútočiť na svoj druhý titul. Nadalove plány narušil koronavírus, ktorý mu podľa jeho slov "spôsobil nepríjemné chvíle". "Verím, že Rafa tu bude. Hráči, ktorí boli pozitívne testovaní, musia prejsť určitým obdobím, aby už neboli infekční a potom budú fajn," povedal Tiley.



Otáznik visí nad štartom Novaka Djokoviča, ktorý stále neprezradil, či sa dal zaočkovať proti Covid-19. Meno srbského tenistu figuruje na zozname účastníkov, no podľa jeho otca nemá garantovaný štart na Australian Open. Organizátori podujatia dávnejšie oznámili, že akceptujú len účasť plne zaočkovaných hráčov.



Djokovičovou šancou by mohla byť ešte výnimka na očkovanie zo zdravotných dôvodov. Premiér austrálskeho štátu Victoria, v ktorom leží aj Melbourne, však verejne vyhlásil, že výnimku neudelia hocikomu. Tiley v stredu povedal, že malému percentu nezaočkovaných hráčov by mohli udeliť zdravotnú výnimku, no ich identitu nezverejnia vzhľadom na striktné protokoly súvisiace s ochranou súkromia. Šéf Australian Open nevie v tejto chvíli o žiadnych hráčoch, ktorí by informovali organizátorov o zdravotnej výnimke. "Ak sa Novak objaví na Australian Open, tak iba v prípade, že by bol zaočkovaný, alebo mal zdravotnú výnimku," dodal Tiley.