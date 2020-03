Tím CCC sa odhlásil z Paríž-Nice i Tirreno-Adriatico, Bora čaká

Berlín 5. marca (TASR) - Poľský cyklistický tím CCC odvolal svoju účasť na etapových pretekoch Paríž-Nice a Tirreno-Adriatico. Odôvodnil to snahou ochrániť svojich členov pred koronavírusom.



V kádri CCC jazdí aj úradujúci olympijský šampión Greg van Avermaet z Belgicka. "Sme presvedčení, že sme sa rozhodli správne. Cyklistika je špecifický šport. Družstvá a vodiči cestujú z mesta do mesta každý deň, vždy spia v inom hoteli a majú kontakt s mnohými ľuďmi. To v súčasnej komplikovanej dobe vedie nevyhnutne k problémom," vyhlásil tímový lekár Max Testa pre agentúru SID.



Nemecký tím Bora-Hansgrohe, kde pôsobí aj Slovák Peter Sagan, čaká na oficiálne stanovisko organizátorov podujatí. Ineos, Mitchelton-Scott a Astana prerušili sezónu, AG2R La Mondiale sa určite nezúčastní na pretekoch v Taliansku Tirreno-Adriatico a Miláno-San Remo.