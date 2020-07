Tím HC DAC Dunajská Streda chce skončiť v MOL lige do šiesteho miesta

Dunajská Streda 13. júla (TASR) - Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda odštartovali v pondelok prípravu na nasledujúcu sezónu už pod vedením nového trénera Viktora Debreho z Maďarska. Ich cieľ je skončiť v česko-slovenskej MOL lige do šiesteho miesta.



"Minulý rok sme povedali, že rozmýšľame v trojročných cykloch. V prvom roku sme chceli byť sympatickým nováčikom, v druhom chceme byť sympatickým prekvapením, čo znamená skončiť do šiesteho miesta. Keď sa však niečo podarí skôr, nebudeme proti," uviedol prezident klubu Zoltán Horváth.



V uplynulom predčasne ukončenom ročníku sa Dunajská Streda ako nováčik nestratila, pred vypuknutím pandémie figurovalo družstvo na desiatej priečke 14-člennej nadnárodnej súťaže. Teraz má vyššie ambície, počas prestávky sa tím vyrazne posilnil o tri reprezentantky Slovenska - brankárku Viktóriu Oguntoyeovú, krídelníčku Réku Bízikovú i pivotku Kristínu Pastorkovú. Nová tvár je aj maďarská legionárka Beatrix Élőová.



Oguntoyeová sa na domácu palubovku vráti po viac ako 15 rokoch: "Vrátila som sa hlavne kvôli rodine, chcela som k nej byť bližšie. Pätnásť rokov som pôsobila v Maďarsku, teraz ma zaujala ponuka DAC, a preto som sa rozhodla prísť do česko-slovenskej ligy."



Tréner Debre v minulej sezóne viedol ženské drušztvo maďarského Érdu, teraz si vyskúša pôsobenie na Slovensku. "Pán prezident si ma vyhľadal ešte v januári, vtedy sme začali s rokovaniami. Načrtol mi svoje predstavy a potom sme sa dohodli. Koncom marca som už vedel, že prídem, ale vtedy som mal ešte platnú zmluvu s Érdom. MOL ligu som predtým príliš nesledoval, ale už som si stihol pozrieť deväť zápasov z videa," uviedol kouč dunajskostredských hádzanárok. Ten bude v budúcej sezóne môcť počítať aj s dvoma doteraz hlavnými oporami tímu – najlepšou strelkyňou Boglárkou Bízikovou a najlepšou hádzanárkou Slovenska za rok 2019 Monikou Rajnohovou.