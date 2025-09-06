Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. september 2025
< sekcia Šport

Tím Israel-Premier Tech odstránil meno zo svojho vybavenia

.
Írsky cyklista Daniel Martin z tímu Israel Start-Up Nation sa teší z víťazstva v 17. etape Giro d'Italia. Foto: TASR/AP

Pred cieľom stredajšej 11. etapy v Bilbau demonštranti s palestínskymi vlajkami znemožnili jej finiš.

Autor TASR
La Farrapona 6. septembra (TASR) - Cyklisticky tím Israel-Premier Tech odstránil názov svojho družstva zo svojich dresov a ďalšieho vybavenia. Reagoval tak na palestínske protesty sprevádzajúce tohtoročnú Vueltu. Na prilbách a kombinézach budú mať jazdci iba monogram tímu.

Bezpečnosť je pre nás priorita, preto sme pristúpili k úprave nášho vybavenia. Museli sme zareagovať na palestínske protesty a vyhrážky, ktoré sme vyhodnotili ako nebezpečné," uviedol tím vo svojom vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.

Pred cieľom stredajšej 11. etapy v Bilbau demonštranti s palestínskymi vlajkami znemožnili jej finiš. Organizátori v závere skrátili etapu o tri kilometre bez určenia víťaza a zisku bonifikačných sekúnd. Pri protestoch španielska polícia zatkla troch ľudí, štyria policajti sa zranili.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju

Fico želá Ukrajine spravodlivý mier aj európsku perspektívu

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vydrží aj na jeseň letné počasie?

Petícia za zachovanie košického pamätníka presiahla 10.000 podpisov