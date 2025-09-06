< sekcia Šport
Tím Israel-Premier Tech odstránil meno zo svojho vybavenia
Pred cieľom stredajšej 11. etapy v Bilbau demonštranti s palestínskymi vlajkami znemožnili jej finiš.
Autor TASR
La Farrapona 6. septembra (TASR) - Cyklisticky tím Israel-Premier Tech odstránil názov svojho družstva zo svojich dresov a ďalšieho vybavenia. Reagoval tak na palestínske protesty sprevádzajúce tohtoročnú Vueltu. Na prilbách a kombinézach budú mať jazdci iba monogram tímu.
„Bezpečnosť je pre nás priorita, preto sme pristúpili k úprave nášho vybavenia. Museli sme zareagovať na palestínske protesty a vyhrážky, ktoré sme vyhodnotili ako nebezpečné," uviedol tím vo svojom vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.
Pred cieľom stredajšej 11. etapy v Bilbau demonštranti s palestínskymi vlajkami znemožnili jej finiš. Organizátori v závere skrátili etapu o tri kilometre bez určenia víťaza a zisku bonifikačných sekúnd. Pri protestoch španielska polícia zatkla troch ľudí, štyria policajti sa zranili.
