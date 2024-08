Tím Južného Sudánu prišli privítať davy po návrate z Paríža

Džuba 8. augusta (TASR) - Tisíce ľudí prišli vo štvrtok privítať basketbalistov Južného Sudánu po ich návrate z olympijských hier v Paríži. Historicky prvú účasť na OH zakončili už v skupinovej fáze, kde zaznamenali prehry s výbermi USA a Srbska. Zvíťaziť dokázali len nad Portorikom.



Hráčov privítali fanúšikovia a hodnostári na letisku a potom ich sprievod zaviedol na štadión, kde ich čakal slávnostný ceremoniál s tradičnými tanečnými a hudobnými vystúpeniami. "Celý svet vie, kde je Južný Sudán. Táto olympijská účasť je zjednocujúcim faktorom pre našu ťažko skúšanú krajinu," uviedol kapitán tímu Kuany Kuany podľa agentúry AFP.



Prezident Juhosudánskej basketbalovej federácie (SSBF) Luol Deng dokázal urobiť z Južného Sudánu jeden z najlepších tímov v Afrike. Deng je utečenec, ktorý v rokoch 2004 až 2019 pôsobil v zámorskej NBA. "Zažil som veľmi podobný príbeh, ako teraz zažívajú títo hráči. Veľa ľudí nám nedávalo šancu, neverilo nám, no my sme ukázali potenciál a to, že sme na správnej ceste," vyhlásil niekdajší krídelník.