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Tím Konga oznámil úmrtie trénerovho otca na tlačovej konferencii
re DR Kongo sa prehrou s Anglickom skončilo účinkovanie na MS.
Autor TASR
Houston 2. júla (TASR) - Tlačový hovorca futbalovej reprezentácie DR Konga informoval o úmrtí otca hlavného trénera na tlačovej konferencii po stredajšom zápase šestnásťfinále MS s Anglickom (1:2). Tréner Sebastien Desabre vyzeral byť mierne zaskočený, následne sa stručne poďakoval a odišiel. Podľa DPA nie je jasné, či Desabre už predtým vedel o úmrtí otca alebo počul túto správu prvýkrát.
„Chceme vás informovať, že náš tréner prišiel o otca. Vyjadrujeme mu úprimnú sústrasť,“ uviedol tlačový hovorca na záver konferencie. Pre DR Kongo sa prehrou s Anglickom skončilo účinkovanie na MS.
„Chceme vás informovať, že náš tréner prišiel o otca. Vyjadrujeme mu úprimnú sústrasť,“ uviedol tlačový hovorca na záver konferencie. Pre DR Kongo sa prehrou s Anglickom skončilo účinkovanie na MS.