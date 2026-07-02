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Tím Konga oznámil úmrtie trénerovho otca na tlačovej konferencii

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Hráči Konga v zápase s Anglickom. Foto: TASR/AP

re DR Kongo sa prehrou s Anglickom skončilo účinkovanie na MS.

Autor TASR
Houston 2. júla (TASR) - Tlačový hovorca futbalovej reprezentácie DR Konga informoval o úmrtí otca hlavného trénera na tlačovej konferencii po stredajšom zápase šestnásťfinále MS s Anglickom (1:2). Tréner Sebastien Desabre vyzeral byť mierne zaskočený, následne sa stručne poďakoval a odišiel. Podľa DPA nie je jasné, či Desabre už predtým vedel o úmrtí otca alebo počul túto správu prvýkrát.

„Chceme vás informovať, že náš tréner prišiel o otca. Vyjadrujeme mu úprimnú sústrasť,“ uviedol tlačový hovorca na záver konferencie. Pre DR Kongo sa prehrou s Anglickom skončilo účinkovanie na MS.
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