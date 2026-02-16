< sekcia Šport
Tím Michaela Jordana vyhral Daytona 500
Preteky série Nascar sa stali korisťou Tylera Reddicka.
Autor TASR
New York 16. februára (TASR) - Ako basketbalista sa Michael Jordan zaradil k legendám tohto športu a vôbec historicky najlepším hráčom. Teraz však začína zbierať úspechy aj na motoristickom poli, jeho tím 23XI Racing triumfoval na jednom zo svetovo najprestížnejších podujatí - Daytona 500.
Preteky série Nascar sa stali korisťou Tylera Reddicka, no jednou z hlavných postáv bol práve Jordan. Spolumajiteľ tímu 23XI Racing zaznamenal od vzniku v roku 2021 najprestížnejší úspech. „Nemôžem tomu uveriť, celé toto bolo proste také uspokojujúce. Nikdy neviete, ako to skončí, len sa snažíte prežiť. Herbst urobil ako tímový kolega neuveriteľnú robotu v koncovke, o tom je spolupráca a zaslúži si patričný kredit. Skvelou stratégiou sme si dali v závere možnosť uspieť. Som proste nadšený, ťažko sa mi hľadajú slová. Ako keby som vyhral titul,“ zhodnotil Jordan úspech tímu v televíznom rozhovore pre stanicu FOX.
Spolumajiteľ tímu a bývalý jazdec Denny Hamlin vyzdvihol dôležitosť triumfu na Daytone 500: „Miluje svoj tím. Chalanom som hovoril, či rozumejú zodpovednosti za to, že majú možnosť priniesť radosť Michaelovi Jordanovi. Takú silu nemá nikto a oni si túto radu zobrali k srdcu. Spoločne vyhrávame.“ Po prvom podujatí sezóny je 23XI Racing na čele šampionátu Nascar.
