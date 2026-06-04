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Tim Payne dal dres influencerovi, ktorý mu získal sledovateľov
Argentínsky gigant sociálnych médií Valen Scarsini, známy ako „El Scarso“, minulý týždeň požiadal svojich fanúšikov, aby zvýšili počet sledovateľov neznámeho Paynea.
Autor TASR
Miami 4. júna (TASR) - Novozélandský futbalista Tim Payne sa v stredu stretol s influencerom, ktorý stojí za jeho nečakanou virálnou slávou a daroval mu dres tímu. Payne počas týždňa získal takmer päť miliónov sledovateľov na Instagrame.
Argentínsky gigant sociálnych médií Valen Scarsini, známy ako „El Scarso“, minulý týždeň požiadal svojich fanúšikov, aby zvýšili počet sledovateľov neznámeho Paynea. Nazval ho totiž „najmenej známym“ hráčom na majstrovstvách sveta. To odštartovalo explóziu záujmu, pričom Payneov počet sledovateľov sa za pár dní zvýšil zo 4000 na 4,9 milióna. Obaja sa prvýkrát stretli v tréningovom kempe Nového Zélandu na Floride, pričom Payne poďakoval Scarsinimu za jeho podporu. „Je to samozrejme dobré pre mňa aj pre novozélandský futbal. Vrhá to na nás svetlo, čo je pozitívna vec, ale zároveň sa pre mňa nič nemení. Stále som ten človek, akým som bol doteraz, takže sa len snažím robiť to, čo mi ide dobre. Teda hrať futbal a sústrediť sa na to, aby som podával čo najlepšie výkony pre svoju krajinu,“ citovala agentúra AFP.
Novozélandský obranca, ktorý hrá za Wellington Phoenix, má teraz na instagrame viac sledovateľov ako známy ragbyový tím All Blacks. Ten sleduje 2,8 milióna ľudí.
Nový Zéland sa v G-skupine na MS stretne s Iránom, Egyptom a Belgickom.
Argentínsky gigant sociálnych médií Valen Scarsini, známy ako „El Scarso“, minulý týždeň požiadal svojich fanúšikov, aby zvýšili počet sledovateľov neznámeho Paynea. Nazval ho totiž „najmenej známym“ hráčom na majstrovstvách sveta. To odštartovalo explóziu záujmu, pričom Payneov počet sledovateľov sa za pár dní zvýšil zo 4000 na 4,9 milióna. Obaja sa prvýkrát stretli v tréningovom kempe Nového Zélandu na Floride, pričom Payne poďakoval Scarsinimu za jeho podporu. „Je to samozrejme dobré pre mňa aj pre novozélandský futbal. Vrhá to na nás svetlo, čo je pozitívna vec, ale zároveň sa pre mňa nič nemení. Stále som ten človek, akým som bol doteraz, takže sa len snažím robiť to, čo mi ide dobre. Teda hrať futbal a sústrediť sa na to, aby som podával čo najlepšie výkony pre svoju krajinu,“ citovala agentúra AFP.
Novozélandský obranca, ktorý hrá za Wellington Phoenix, má teraz na instagrame viac sledovateľov ako známy ragbyový tím All Blacks. Ten sleduje 2,8 milióna ľudí.
Nový Zéland sa v G-skupine na MS stretne s Iránom, Egyptom a Belgickom.