Tím SR 17 prehral na Turnaji štyroch krajín v Piešťanoch s Ruskom

Turnaj štyroch krajín v Piešťanoch:



SLOVENSKO 17 - Rusko 17 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)



Góly: 11. Sisik (Cedzo, Chromiak), 58. Eperješi (Molnár, Chromiak) - 13. Velikov (Jeršov), 32. Rybakov (Lisov, Nizamejev), 33. Leščov (Trofimčuk), 46. Nizamejev (Telegin), 60. Iljin. Rozhodovali: Moller, Novák - Hercog, Crman, vyučenia: 4:5 na 2 min, navyše: Cedzo - Velikov obaja 5+DKZ za bitku, presilovky 2:1, oslabenia: 0:0.







sumár ďalšieho zápasu:



USA 17 - Česko 17 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)



Góly: 5. Moore, 32. Leonard, 35. Moore, 38. Perreault - 27. Maštalířský







tabuľka:



1. USA 2 2 0 0 0 9:3 6



2. Rusko 2 2 0 0 0 8:2 6



3. SLOVENSKO 2 0 0 0 2 4:10 0



4. Česko 2 0 0 0 2 1:7 0





Bratislava 17. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 17 rokov prehrala v druhom zápase na domácom Turnaji štyroch krajín v Piešťanoch s rovesníkmi z Ruska 2:5. V prvom stretnutí nestačila rovnakým skóre na USA.Mladí Slováci sa ujali vedenia v 11. minúte, no Rusi už o dve minúty neskôr vyrovnali a v druhej tretine viedli 3:1. V 46. minúte pridal Artemi Nizamejev v presilovke štvrtý gól, domáci ešte dokázali znížiť, no posledné slovo mali opäť Rusi.