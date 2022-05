Tím SR 20 absolvuje na budúci týždeň kemp v Nitre

Nitra 20. mája (TASR) - Tréner slovenských hokejistov do 20 rokov Ivan Feneš pozval na budúcotýždňový kemp adeptov zo štyroch rôznych ročníkov (2002-2005). Juniorských reprezentantov čakajú do konca roka ešte dva vrcholy. Najprv sa v auguste predstavia na odloženom svetovom šampionáte v Edmontone a v závere roka aj na na MS v Halifaxe a Monctone.



Mladí Slováci sa budú v Nitre pripravovať od 24. do 27. mája. "Cieľom kempu je dať šancu veľkej skupine chlapcov. Chceme dopriať príležitosť predovšetkým hráčom, ktorí boli menej v reprezentáciách, ale idú o nich dobré chýry a podávajú dobré výkony. Radi by sme videli ich aktuálnu formu. Sú to pre nás príjemné starosti, že už teraz môžeme pracovať s vysokým počtom hokejistov a ešte máme v zálohe minimálne takú istú skupinu," povedal Feneš pre portál hockeyslovakia.sk.



V nitrianskom kempe sa nepredstavia najväčšie osobnosti "dvadsiatky", ktoré reprezentujú Slovensko na MS vo Fínsku. "Bude to najmä herný výcvikový tábor. Počas druhého, tretieho a štvrtého dňa odohráme modelované zápasy. V tímoch na oboch stranách budú po tri formácie, ktoré budú navzájom súperiť," informoval Feneš.