Tím SR 21 otočil duel s Rumunskom a v prípravnom zápase zvíťazil 4:3

Prípravné stretnutie futbalistov do 21 rokov:

NTC Senec



Slovensko - Rumunsko 4:3 (1:2)



Góly: 17. Tučný, 54. Vojtko (z 11 m), 80. Kelemen, 83. Kaprálik - 24. a 46. Markovič, 33. Corbu. Rozhodoval: Orel, 375 divákov



Slovensko: Ludha (46. Belko) - Suľa (58. Kováčik), Malý (66. Nemčík), Bakaľa (57. Obert), Vojtko (58. Mesík) - Lichý (46. Rigo), Kmeť (57. Myslovič), Lavrinčík - Tučný (79. Kaprálik), Goljan (66. Ďatko) - Iľko (57. Kelemen)

Rumunsko: Popa (46. Gyenge, 90. Balbarau) - Telcean (90. Tirlea), Dragusin, Farcas (90. Birzu), Dumitrescu - Dican (63. Isac), Grameni (90. Petrila) - Corbu (63. Birligea), Miculescu (73. Cimpanu), Lixandru (73. Marginean) - Markovič (63. Stoica)

Senec 7. júna (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zakončila sezónu víťazstvom. V utorňajšom prípravnom stretnutí v NTC Senec zdolala rumunských rovesníkov 4:3 vďaka gólom Adama Tučného, Matúša Vojtka z jedenástky, Mária Kelemena a Adriána Kaprálika. Domáci prehrávali 1:3, no v závere sa im podaril obrat.Na zverencov Jaroslava Kentoša čaká v budúcej sezóne baráž ME 2023, do ktorej postúpili z druhej pozície v kvalifikačnej C-skupine. Zabojujú proti niektorému z ďalších mužstiev na druhých priečkach, žreb sa uskutoční v utorok 21. júna o 12.30 h vo švajčiarskom Nyone. Rumunsko má ako jeden z dvoch spoluorganizátorov (spoločne s Gruzínskom) účasť na budúcoročnom finálovom turnaji zaručenú.Domáci otvorili skóre v 17. minúte, keď Malý našiel Tučného, ten si prehodil loptu na ľavačku a tvrdou strelou prepálil hosťujúceho brankára Popu. Hostia však rýchlo otočili vývoj vo svoj prospech, v krátkom časovom slede sa presadili Markovič a Corbu. Tesne po zmene strán pridal Markovič strelou pod brvno svoj druhý zásah v zápase a Rumuni viedli už o dva góly. Slováci dokázali znížiť, Vojtko v 54. minúte bezpečne premenil jedenástku po tom, ako Farcas zahral v šestnástke rukou. Domáci sa naďalej snažili o zvrat a tlak vystupňovali po vyše hodine hry. Rigovi ešte zmarili šancu blokujúci obrancovia, ale v 80. minúte vyrovnal Kelemen pätičkou po prihrávke Kováčika. Už o tri minúty neskôr sa Slovensko vrátilo do vedenia, o víťazstve rozhodol Kaprálik, ktorý preloboval náhradného rumunského brankára Gyengeho.