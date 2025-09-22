< sekcia Šport
Tím sveta vyhral Laver Cup. Bol to skvelý pocit, povedal Fritz
Fritz, piaty muž svetového rebríčka ATP, získal pre Tím sveta dva dôležité triumfy.
Autor TASR
San Francisco 22. septembra (TASR) - Tenisti Tímu sveta sa stali víťazmi prestížneho Laver Cupu v ročníku 2025. V San Franciscu triumfovali nad výberom Európy v pomere 15:9. Rozhodnutie prinieslo víťazstvo Američana Taylora Fritza nad Nemcom Alexandrom Zverevom 6:3, 7:6 (4).
Fritz, piaty muž svetového rebríčka ATP, získal pre Tím sveta dva dôležité triumfy. Počas druhého dňa si v dvoch setoch poradil hladko aj so svetovou jednotkou Carlosom Alcarazom zo Španielska (6:3, 6:2). Tímu sveta sa podarilo oplatiť Európanom vlaňajšiu prehru z Berlína. Stalo sa tak pod vedením debutujúceho kapitána Andreho Agassiho. „Videl som všetkých na lavičke, ako sa radujú vrátane legendy tohto športu Andreho. Vyskakovali zo stoličiek a fandili mi, bolo preto nemožné nebyť nadšený a nedávať do každého bodu všetko, čo je vo mne. Bol to skvelý pocit, keď som to dokázal,“ citoval Fritza oficiálny web Laver Cupu.
V nedeľu sa pripisovalo za víťazstvá najviac, až tri body. Alcaraz si na úvod programu poradil po boku Nóra Caspera Ruuda v štvorhre s americkou dvojicou Alex Michelsen, Reilly Opelka 7:6 (4), 6:1. Desiaty duel podujatia patril Tímu svet, keď v ňom Alex De Minaur z Austrálie zdolal Čecha Jana Menšíka 6:3, 6:4. Pozíciu favorita následne potvrdil Alcaraz hladkým víťazstvom nad Argentínčanom Franciscom Cerundolom (6:2, 6:1), no ani to Európanom nestačilo. Tím sveta ako prvý dosiahol potrebných minimálne 13 bodov na celkový triumf.
Laver Cup /San Francisco/
Svet - Európa 15:9
3. deň:
Alex Michelsen, Reilly Opelka (obaja USA) - Carlos Alcaraz, Casper Ruud (Šp./Nór.) 6:7 (4), 1:6
Alex De Minaur (Aus.) - Jan Menšík (ČR) 6:3, 6:4
Francisco Cerundolo (Arg.) - Alcaraz 2:6, 1:6
Taylor Fritz (USA) - Alexander Zverev (Nem.) 6:3, 7:6 (4)
