Tím Tudor Pro Cycling po smrti Mädera odstúpil z Okolo Švajčiarska

Bern 17. júna (TASR) - Švajčiarsky tím Tudor Pro Cycling zrušil po smrti Gina Mädera účasť na pretekoch Okolo Švajčiarska. Vyhlásil to pred štartom sobotňajšej siedmej etapy súťaže z Tübachu do Weinfeldenu.



"Po dôkladnom zvážení a rozhovoroch s jazdcami aj personálom sa tím rozhodol nepokračovať v pretekaní na tohtoročnom Okolo Švajčiarska. Za týchto ťažkých okolností cítime, že je to ľudský spôsob, ako rešpektovať pocity našich jazdcov a vzdať úctu Ginovi," uviedol tím na sociálnej sieti.



Dvadsaťšesťročný Mäder podľahol zraneniam, ktoré utrpel počas štvrtkovej piatej etapy. Švajčiar spoločne s Američanom Magnusom Sheffieldom spadli v závere etapy počas zjazdu z Albulapassu a skončili hlboko pod úrovňou vozovky. Mäder zostal po páde do rokliny ležať v bezvedomí. Lekárom sa ho podarilo na mieste oživiť a vrtuľníkom ho previezli do nemocnice, kde v piatok zomrel.