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Tím Visma vyhral 3. etapu Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Tretie skončilo s mankom 29 sekúnd zoskupenie EF Education-Easypost vo svojom strede s víťazom 1. etapy Francúzom Alexom Baudinom.
Autor TASR
Perreux 9. júna (TASR) - Holandský cyklistický tím Visma-Lease a Bike vyhral 3. etapu pretekov Tour Auvergne-Rhône-Alpes. V utorňajšej časovke družstiev na 28,4 km v uliciach mesta Perreux triumfoval o deväť sekúnd pred stajňou Netcompany Ineos.
Tretie skončilo s mankom 29 sekúnd zoskupenie EF Education-Easypost vo svojom strede s víťazom 1. etapy Francúzom Alexom Baudinom, ktorý si udržal post lídra celkového poradia. Tím Soudal Quick-step so slovenským jazdcom Martinom Svrčekom skončil dvanásty (+1:39). Jediný slovenský zástupca na podujatí figuruje celkovo na 123. priečke (+37:49).
Tretie skončilo s mankom 29 sekúnd zoskupenie EF Education-Easypost vo svojom strede s víťazom 1. etapy Francúzom Alexom Baudinom, ktorý si udržal post lídra celkového poradia. Tím Soudal Quick-step so slovenským jazdcom Martinom Svrčekom skončil dvanásty (+1:39). Jediný slovenský zástupca na podujatí figuruje celkovo na 123. priečke (+37:49).
Výsledky 3. etapy Tour Auvergne-Rhône-Alpes (tímová časovka Perreux - Perreux, 28,4 km):
1. Visma-Lease a Bike 32:52 min, 2. Netcompany Ineos +9 s, EF Education-Easypost +29, 4. Lidl-Trek +32, 5. Red Bull-Bora-hansgrohe +41, 6. Decathlon CMA CGM +45
Celkové poradie: 1. Alex Baudin (Fr./EF Education-Easypost) 10:01:01 h, 2. Kevin Vauquelin (Fr./Netcompany INEOS), 3. Oscar Onley (V. Brit./Netcompany INEOS) obaja +12 s, 4. Matteo Jorgenson (USA/Visma) +15, 5. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek), 6. Mattias Skjelmose (Dán/Lidl-Trek) obaja +47, ..., 123. Martin SVRČEK (SR/Soudal Quick-Step) +37:49 min
1. Visma-Lease a Bike 32:52 min, 2. Netcompany Ineos +9 s, EF Education-Easypost +29, 4. Lidl-Trek +32, 5. Red Bull-Bora-hansgrohe +41, 6. Decathlon CMA CGM +45
Celkové poradie: 1. Alex Baudin (Fr./EF Education-Easypost) 10:01:01 h, 2. Kevin Vauquelin (Fr./Netcompany INEOS), 3. Oscar Onley (V. Brit./Netcompany INEOS) obaja +12 s, 4. Matteo Jorgenson (USA/Visma) +15, 5. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek), 6. Mattias Skjelmose (Dán/Lidl-Trek) obaja +47, ..., 123. Martin SVRČEK (SR/Soudal Quick-Step) +37:49 min