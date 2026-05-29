Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 29. máj 2026Meniny má Vilma
< sekcia Šport

Timber sa zotavil zo zranenia a je pripravený na finále s PSG

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Kouč anglického majstra takisto potvrdil, že krídelník Noni Madueke je pripravený nastúpiť po zranení zadného stehenného svalu.

Autor TASR
Budapešť 29. mája (TASR) - Holandský futbalista Jurrien Timber bude trénerovi Arsenalu Mikelovi Artetovi k dispozícii na sobotňajšie finále Ligy majstrov proti Parížu St. Germain. Dvadsaťštyriročný obranca sa od polovice marca zotavoval zo zranenia slabín, no v zápase s francúzskym šampiónom a obhajcom trofeje v LM by mohol štartovať v základnej zostave.

„Je už fit,“ uviedol Arteta na adresu Timbera. Kouč anglického majstra takisto potvrdil, že krídelník Noni Madueke je pripravený nastúpiť po zranení zadného stehenného svalu, ktoré utrpel v záverečnom ligovom dueli s Crystal Palace. Informáciu priniesla agentúra AFP.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel člen Siene slávy a majster sveta

Blanár: Indický premiér Módí v polovici júna navštívi Slovensko

J. Šumichrast: Poľnohospodárske škody musí riešiť komplexne najmä EÚ

ONDRUŠ: Signály o snahách revidovať výsledky 2. sv. vojny pribúdajú