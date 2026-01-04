< sekcia Šport
Timberwolves vyhrali na palubovke Miami 125:115, ťahúňom Edwards
Timberwolves ukončili štvorzápasovú víťaznú sériu svojho súpera, rozhodujúci náskok si vybudovali vo štvrtej štvrtine.
Autor TASR
New York 4. januára (TASR) - Basketbalisti Minnesoty Timberwolves vyhrali v noci na nedeľu v zámorskej NBA na palubovke Miami 125:115. Hostí potiahol k triumfu Anthony Edwards, ktorý zaznamenal 33 bodov.
Timberwolves ukončili štvorzápasovú víťaznú sériu svojho súpera, rozhodujúci náskok si vybudovali vo štvrtej štvrtine. Okrem Edwardsa sa blysol aj jeho spoluhráč Naz Reid s 29 bodmi. Na druhej strane bol najproduktívnejší Norman Powell s 21 bodmi.
NBA - výsledky:
Miami - Minnesota 115:125, Toronto - Atlanta 134:117, New York - Philadelphia 119:130, San Antonio - Portland 110:115, Chicago - Charlotte 99:112, Dallas - Houston 110:104, Golden State - Utah 123:114, LA Clippers - Boston 115:146
