Timberwolves vyhrali na palubovke Miami 125:115, ťahúňom Edwards

Norman Powell (24), obranca tímu Miami Heat, si drží zadnú časť hlavy, keď kľačí na ihrisku počas druhej polovice basketbalového zápasu NBA proti tímu Minnesota Timberwolves v sobotu 3. januára 2026 v Miami. Foto: TASR/AP

Timberwolves ukončili štvorzápasovú víťaznú sériu svojho súpera, rozhodujúci náskok si vybudovali vo štvrtej štvrtine.

Autor TASR
New York 4. januára (TASR) - Basketbalisti Minnesoty Timberwolves vyhrali v noci na nedeľu v zámorskej NBA na palubovke Miami 125:115. Hostí potiahol k triumfu Anthony Edwards, ktorý zaznamenal 33 bodov.

Timberwolves ukončili štvorzápasovú víťaznú sériu svojho súpera, rozhodujúci náskok si vybudovali vo štvrtej štvrtine. Okrem Edwardsa sa blysol aj jeho spoluhráč Naz Reid s 29 bodmi. Na druhej strane bol najproduktívnejší Norman Powell s 21 bodmi.



NBA - výsledky:

Miami - Minnesota 115:125, Toronto - Atlanta 134:117, New York - Philadelphia 119:130, San Antonio - Portland 110:115, Chicago - Charlotte 99:112, Dallas - Houston 110:104, Golden State - Utah 123:114, LA Clippers - Boston 115:146
.

