Timo Werner zamieri na hosťovanie do Tottenhamu, tvrdí Sky Sports

Londýn 6. januára (TASR) - Nemecký futbalista Timo Werner by mohol podľa informácií britskej televízie Sky Sports zamieriť z Lipska na hosťovanie do anglického Tottenhamu. Dvadsaťsedemročný útočník by mal posilniť Spurs do konca sezóny.



"Kohútom" bude chýbať viac ako mesiac ofenzívny ťahúň a kapitán Son Heung-min, ktorého čaká účasť na Ázijskom pohári. Werner je aktuálne so svojím zamestnávateľom na zimnom sústredení v španielskej La Mange. Vzhľadom na prestupové špekulácie nebolo zrejmé, či nastúpi v sobotnom prípravnom zápase proti švajčiarskemu St. Gallenu.



Werner v prvej polovici sezóny nastúpil vo všetkých súťažiach za RB Lipsko spolu do 14 zápasov, iba zriedka však v základnej zostave. V Bundeslige odohral 203 minút a strelil dva góly. Do Premier League by sa mohol vrátiť po roku a pol späť do Londýna, keďže v auguste 2022 opustil po dvojročnom pôsobení Chelsea. Nemeckému reprezentantovi angažmán na Stamford Bridge príliš nevyšiel, keď v 56 ligových stretnutiach nastrieľal iba 10 gólov.