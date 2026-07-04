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Tímovú časovku Tour de France vyhrala Visma, žltý dres pre Vingegaarda
Jej jazdci zvládli tímovú časovku na 19,6 km v uliciach Barcelony za 21:48 minút.
Autor TASR,aktualizované
Barcelona 4. júla (TASR) - Holandská stajňa Visma-Lease a Bike triumfovala v úvodnej etape 113. ročníka Tour de France. Jej jazdci zvládli tímovú časovku na 19,6 km v uliciach Barcelony za 21:47 minút. Prvý v cieli z nich bol Dán Jonas Vingegaard, ktorý si tak obliekol žltý dres. Druhí skončili pretekári britského Ineosu so stratou osem sekúnd a tretí boli cyklisti SAE Team Emirates s obhajcom celkového triumfu Tadejom Pogačarom zo Slovinska, ktorí stratili 12 sekúnd.
Tour odštartovala tretíkrát v Španielsku a premiérovo v Barcelone a prvýkrát od roku 1971 ju otvorila tímová časovka. Tá viedla ulicami metropoly Katalánska, prešla cez bulvár Carrer de Llull, okolo slávnej baziliky Sagrada Familia či hradu Montjuc. Prvých pätnásť kilometrov viedlo po rovine, v závere museli tímy zvládnuť dve kratšie stúpania vrátane toho do cieľa. V časovke sa bojovalo už aj o celkové poradie, keďže sa doň započítavali časy jednotlivých pretekárov. Celkový čas tímu stanovil prvý pretekár v cieli.
Trojtýždňové dobrodružstvo odštartovali jazdci španielskeho tímu Caja Rural, ktorí preťali cieľ v čase 22:59 minút. Ten dlho nevydržali a ďalší ich rýchlo odsunuli z prvej priečky. Po polovici štartového poľa viedli cyklisti Groupama-FDJ (22:29), no čoskoro ich predbehol Alpecin (22:26) na čele s lídrom Mathieu van der Poelom. K najväčším favoritom na triumf patril Ineos. Už na prvom medzičase bol najrýchlejší, no v streda trate mal mechanický problém Kévin Vauquelin a musel si vystúpiť. Britská stajňa sa aj tak dostala priebežne na čelo (21:55). Z ďalších ich mohli zosadiť pretekári Lidl-Treku, ktorí boli na poslednom medzičase o chlp lepší, no Juan Ayuso v záverečnom stúpaní zaostal o osem sekúnd.
Na trati zostali už len tri tímy s najväčšími favoritmi na celkový triumf - Red Bull-Bora s Remcom Evenepoelom, Visma s Jonasom Vingegaardom a SAE s Tadejom Pogačarom. Evenepoel zaostal za Gannom o 11 sekúnd, Pogačar o štyri, no Vingegaard korunoval skvelý tímový výkon a cieľ preťal v najlepšom čase 21:47,87 minút. Druhý muž vlaňajšej edície si tak po prvej etapa vytvoril náskok 12 sekúnd na obhajcu titul Pogačara.
V nedeľu je na programe druhá španielska etapa, ktorá povedie z Tarragony do Barcelony a meria 168,5 km. V závere sa bude opäť stúpať na Montjuc, pretekárov čaká 1,6 km dlhý kopec s priemerným sklonom 8,7% trikrát na posledných 30 km.
Tour odštartovala tretíkrát v Španielsku a premiérovo v Barcelone a prvýkrát od roku 1971 ju otvorila tímová časovka. Tá viedla ulicami metropoly Katalánska, prešla cez bulvár Carrer de Llull, okolo slávnej baziliky Sagrada Familia či hradu Montjuc. Prvých pätnásť kilometrov viedlo po rovine, v závere museli tímy zvládnuť dve kratšie stúpania vrátane toho do cieľa. V časovke sa bojovalo už aj o celkové poradie, keďže sa doň započítavali časy jednotlivých pretekárov. Celkový čas tímu stanovil prvý pretekár v cieli.
Trojtýždňové dobrodružstvo odštartovali jazdci španielskeho tímu Caja Rural, ktorí preťali cieľ v čase 22:59 minút. Ten dlho nevydržali a ďalší ich rýchlo odsunuli z prvej priečky. Po polovici štartového poľa viedli cyklisti Groupama-FDJ (22:29), no čoskoro ich predbehol Alpecin (22:26) na čele s lídrom Mathieu van der Poelom. K najväčším favoritom na triumf patril Ineos. Už na prvom medzičase bol najrýchlejší, no v streda trate mal mechanický problém Kévin Vauquelin a musel si vystúpiť. Britská stajňa sa aj tak dostala priebežne na čelo (21:55). Z ďalších ich mohli zosadiť pretekári Lidl-Treku, ktorí boli na poslednom medzičase o chlp lepší, no Juan Ayuso v záverečnom stúpaní zaostal o osem sekúnd.
Na trati zostali už len tri tímy s najväčšími favoritmi na celkový triumf - Red Bull-Bora s Remcom Evenepoelom, Visma s Jonasom Vingegaardom a SAE s Tadejom Pogačarom. Evenepoel zaostal za Gannom o 11 sekúnd, Pogačar o štyri, no Vingegaard korunoval skvelý tímový výkon a cieľ preťal v najlepšom čase 21:47,87 minút. Druhý muž vlaňajšej edície si tak po prvej etapa vytvoril náskok 12 sekúnd na obhajcu titul Pogačara.
V nedeľu je na programe druhá španielska etapa, ktorá povedie z Tarragony do Barcelony a meria 168,5 km. V závere sa bude opäť stúpať na Montjuc, pretekárov čaká 1,6 km dlhý kopec s priemerným sklonom 8,7% trikrát na posledných 30 km.
výsledky 1. etapy Tour (Barcelona - Barcelona, tímová časovka na 19,6 km):
1. Visma-Lease a Bike (Hol.) 21:47,87 min, 2. Netcompany Ineos (V.Brit.) +8 s, 3. SAE Team Emirates (SAE) +12, 4. Lidl-Trek (Nem.) +16, 5. Red Bull Bora-Hansgrohe (Nem.) +19, 6. Decathlon-CMA CGM (Fr.) +39, 7. Alpecin-Premier Tech (Belg.) +39, 8. Groupama-FDJ (Fr.) +41, 9. Bahrajn-Victorious (Bahrajn) +47, 10. Jayco-AlUla (Aus.) +51
celkové poradie:
1. Jonas Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 21:47, 2. Filippo Ganna (Tal./Netcompany Ineos) +8 s, 3. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +12, 4. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek) +16, 5. Remco Evenepoel (Belg./Red Bull Bora-hansgrohe) +19, 6. Isaac del Toro (Mex./SAE Team Emirates) +26, 7. Davide Piganzoli (Tal./Visma-Lease a Bike) +28, 8. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull Bora-Hansgrohe) +35, 9. Tobias Foss (Nór./Netcompany Ineos) +38, 10. Paul Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) +39
1. Visma-Lease a Bike (Hol.) 21:47,87 min, 2. Netcompany Ineos (V.Brit.) +8 s, 3. SAE Team Emirates (SAE) +12, 4. Lidl-Trek (Nem.) +16, 5. Red Bull Bora-Hansgrohe (Nem.) +19, 6. Decathlon-CMA CGM (Fr.) +39, 7. Alpecin-Premier Tech (Belg.) +39, 8. Groupama-FDJ (Fr.) +41, 9. Bahrajn-Victorious (Bahrajn) +47, 10. Jayco-AlUla (Aus.) +51
celkové poradie:
1. Jonas Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 21:47, 2. Filippo Ganna (Tal./Netcompany Ineos) +8 s, 3. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +12, 4. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek) +16, 5. Remco Evenepoel (Belg./Red Bull Bora-hansgrohe) +19, 6. Isaac del Toro (Mex./SAE Team Emirates) +26, 7. Davide Piganzoli (Tal./Visma-Lease a Bike) +28, 8. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull Bora-Hansgrohe) +35, 9. Tobias Foss (Nór./Netcompany Ineos) +38, 10. Paul Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) +39