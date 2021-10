Tímu New Jersey Devils bude chýbať Hughes ešte minimálne päť týždňov

New York 30. októbra (TASR) - Jack Hughes bude pre vykĺbené rameno chýbať hokejovému tímu NHL New Jersey Devils ešte minimálne päť týždňov. Center sa zranil v druhom zápase "diablov" v tejto sezóne, keď ho 19. októbra narazil na mantinel obranca Seattlu Kraken Jeremy Lauzon.



Prvý muž draftu 2019 absolvoval vyšetrenia u tímového ortopéda Jonathana L. Glashowa, ktorý potvrdil, že nie je nutná operácia, ale 20-ročného hokejistu ešte čaká viac ako mesačná rehabilitácia. Po piatich týždňoch sa spoluhráč tria Slovákov Tomáša Tatara, Mariána Studeniča a Christiána Jaroša podrobí ďalšej lekárskej prehliadke. Tím zatiaľ neurčil termín jeho návratu na ľad.



Hughes strelil v prvom zápase sezóny proti Chicagu Blackhawks dva góly, vrátane víťazného v predĺžení, so Seattlom ešte pred zranením zaznamenal jednu asistenciu. "Jack robí pokroky, ale od návratu je ešte ďaleko," povedal pre nhl.com tréner Devils Lindy Ruff. Hughes už vynechal tri zápasy.