Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. august 2025Meniny má Ľudovít
< sekcia Šport

Tímu Visma Lease a Bike ukradli niekoľko bicyklov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Visma Lease a Bike nešpecifikoval presné číslo, medializované informácie hovoria o krádeži 18 kusov.

Autor TASR
Barcelona 25. augusta (TASR) - Cyklistický tím Visma Lease a Bike prišiel počas nedele na pretekoch Vuelta a Espana o niekoľko bicyklov. Ako uviedol tím vo svojom stanovisku, neznámy páchateľ vnikol do servisného vozidla a odcudzil bližšie nešpecifikovaný počet bicyklov.

Visma Lease a Bike nešpecifikoval presné číslo, medializované informácie hovoria o krádeži 18 kusov. Zatiaľ nie je jasné, či to bude mať vplyv na účasť v tretej etape Vuelty. Polícia už začala incident vyšetrovať.

Za Vismu jazdí aj víťaz druhej etapy Dán Jonas Vingegaard, jeden z favoritov na celkový triumf na Vuelte. Informovala agentúra DPA.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb