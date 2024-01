Tímy chvália trať v Jasnej, pre Dubovskú sú najdôležitejšie preteky

Jasná 15. januára (TASR) - Nielen Petra Vlhová, ale aj pretekárky z Chorvátska, Slovinska či Česka si pochvaľovali trať v Jasnej, na ktorej sa počas nasledujúceho víkendu (20.- 21. januára) uskutočnia preteky Svetového pohára. Organizátori finišujú s jej úpravami, pričom zaujímavým spestrením bude prírodná tribúna zo snehu. Športová riaditeľka Audi FIS SP 2024 Jana Palovičová očakáva výbornú atmosféru, ktorá poženie vpred nielen domácu favoritku Vlhovú, ale aj slovenskú lyžiarku reprezentujúcu Česko Martinu Dubovskú.



Aj ona si v nedávnych dňoch vyskúšala trať v Jasnej a neskrývala z nej nadšenie. "Sme veľmi radi, že sme to mohli absolvovať a verím, že sme sa dobre pripravili. Podmienky sme mali výborné. Pre mňa je toto veľmi dôležitý týždeň v sezóne a preteky v Jasnej budú najdôležitejšie. Bude to doma, príde ma povzbudiť veľa fanúšikov, kamarátov a známych. Chcem sa predstaviť v čo najlepšom svetle, zvlášť, keď moje doterajšie výsledky v sezóne neboli ideálne. Verím, že sa to otočí, a že si preteky SP v Jasnej užijeme spolu s fanúšikmi," uviedla Dubovská, ktorá vy rada zúročila žičlivú atmosféru v čo najlepší výsledok.



Jej doterajším sezónnym maximom je 14. miesto z úvodného slalomu v sezóne vo fínskom Levi. "Martina je na domácom kopci, všetci ju máme radi a držíme jej palce. Určite bude mať veľkú podporu. V roku 2016 fanúšikovia povzbudzovali až do poslednej pretekárky a vyzeralo to tak, akoby každá vyhrala. To je niečo úplne špeciálne. Myslím si, že atmosféra bude znovu fantastická," poznamenala Palovičová.



Organizátori uvoľnili pred uplynulým víkendom do predaja posledných približne 400 vstupeniek, ktoré sa podľa predsedu Organizačného výboru Jiřího Trumpeša vypredali v priebehu piatich minút. Počas súťažného víkendu očakávajú približne 12-tisíc divákov, pričom tisícky z nich môžu preteky sledovať z prírodnej tribúny na zjazdovke č. 7. Práce na unikátnej stavbe v 26-stupňovom svahu trvali 9 hodín a podľa Trumpeša ide o "majstrovský kúsok."



V súvislosti s výstavbou súťažnej trate si organizátori želajú najmä priaznivé počasie. "Momentálne potrebujeme veľa vody, ale nie sneh, pretože ten by upchal priestory, do ktorých vstrekujeme vodu. Predbežná predpoveď počasia je taká, že by sme to mali zvládnuť. Po tomto procese necháme trať dva dni odpočinúť a začneme ju "sťahovať." Potom prebehne jej kontrola. Čo sa týka súťažného víkendu, tak ideálne počasie by bolo, ak by bolo 10 stupňov pod nulou a slnko, no spokojní budeme aj vtedy, ak nebude vietor a hmla," poznamenala Palovičová.



Trumpeš zároveň apeloval na fanúšikov, aby vo vlastnom záujme dodržali organizačné odporúčania. Na víkend je pripravených sto autobusových spojov v kyvadlovej doprave, ktorá bude mať zastávky na železničnej stanici v Liptovskom Mikuláši i na záchytných a platených parkoviskách v Demänovskej doline. "Odporúčame prísť už medzi 4.- 6. rannou hodinou, aby fanúšikovia stihli včas zaparkovať, naskočiť na autobus a vyhnúť sa možným zápcham. Už od 6.30 budú otvorené stánky s občerstvením. Aby nevznikol dopravný kolaps, bude nevyhnutná kontrola prechádzajúcich vozidiel, aby sa do Jasnej dostali iba vodiči áut, ktoré majú povolenie na vstup. K nim budú patriť držitelia parkovacích lístkov či ubytovaní hostia. Aj im bude vstup umožnený iba do 7.30 a ak prídu neskôr, tak ich odkloníme na odstavné plochy a môžu nastúpiť na kyvadlovú dopravu," vysvetlil Trumpeš.