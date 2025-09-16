Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. september 2025Meniny má Ľudmila
< sekcia Šport

Tinch nenašiel premožiteľa na 110 m prek. v čase 12,99 s

.
Cordell Tinch zo Spojených štátov oslavuje zisk zlatej medaily vo finále behu na 110 metrov cez prekážky na Majstrovstvách sveta v atletike v Tokiu, utorok 16. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Na pódiu ho doplnili dvaja Jamajčania, ktorí si zlepšili osobné rekordy. Druhý dobehol Orlando Bennett za 13,08 a tretí Tyler Mason časom 13,12.

Autor TASR
Tokio 16. septembra (TASR) - Americký atlét Cordell Tinch triumfoval v behu na 110 m prek. na majstrovstvách sveta v Tokiu výkonom 12,99 s. Víťaz tohtoročnej Diamantovej ligy získal vôbec prvú medailu na vrcholnom podujatí.

Na pódiu ho doplnili dvaja Jamajčania, ktorí si zlepšili osobné rekordy. Druhý dobehol Orlando Bennett za 13,08 a tretí Tyler Mason časom 13,12. Obhajca titulu a úradujúci olympijský šampión Grant Holloway z USA nepridal štvrtý titul svetového šampióna za sebou. Po sezóne sužovanej zdravotnými komplikáciami vypadol už v semifinále.

MS v Tokiu - finále:

Muži

110 m prek.: 1. Cordell Tinch (USA) 12,99 s, 2. Orlando Bennett (Jam.) 13,08, 3. Tyler Mason (obaja Jam.) 13,12, 4. Enrique Llopis (Šp.) 13,16, 5. Rašiddo Muratake (Jap.) 13,18, 6. Ja'Kobe Tharp (USA) 13,31, 7. Just Kwaou-Mathey (Fr.) 13,42, 8. Jason Joseph (Švajč.)
.

Neprehliadnite

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

BIŠČOVÁ: Tritisíc krokov denne nestačí, hrozia civilizačné ochorenia

P. TOMÁNKOVÁ: Hlavným cieľom je momentálne olympiáda