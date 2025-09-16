< sekcia Šport
Tinch nenašiel premožiteľa na 110 m prek. v čase 12,99 s
Autor TASR
Tokio 16. septembra (TASR) - Americký atlét Cordell Tinch triumfoval v behu na 110 m prek. na majstrovstvách sveta v Tokiu výkonom 12,99 s. Víťaz tohtoročnej Diamantovej ligy získal vôbec prvú medailu na vrcholnom podujatí.
Na pódiu ho doplnili dvaja Jamajčania, ktorí si zlepšili osobné rekordy. Druhý dobehol Orlando Bennett za 13,08 a tretí Tyler Mason časom 13,12. Obhajca titulu a úradujúci olympijský šampión Grant Holloway z USA nepridal štvrtý titul svetového šampióna za sebou. Po sezóne sužovanej zdravotnými komplikáciami vypadol už v semifinále.
MS v Tokiu - finále:
Muži
110 m prek.: 1. Cordell Tinch (USA) 12,99 s, 2. Orlando Bennett (Jam.) 13,08, 3. Tyler Mason (obaja Jam.) 13,12, 4. Enrique Llopis (Šp.) 13,16, 5. Rašiddo Muratake (Jap.) 13,18, 6. Ja'Kobe Tharp (USA) 13,31, 7. Just Kwaou-Mathey (Fr.) 13,42, 8. Jason Joseph (Švajč.)