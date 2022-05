TIPOS EXTRALIGA: Banskú Bystricu posilnili útočníci Bíreš a Kontos

Banská Bystrica 6. mája (TASR) - Hokejový klub HC ’05 Banská Bystrica získal do svojich radov dvojicu útočníkov Andreja Bíreša a Kristoffa Kontosa. Účastník Tipos extraligy o tom informoval v tlačovej správe.



"Návrat do Banskej Bystrice hlási náš rodák a odchovanec Andrej Bíreš, ktorého doplní kanadský center Kristoff Kontos. K osmičke doteraz zverejnených podpísaných hráčov tak pridávame dvojicu hokejistov, pre ktorých bude pôsobenie v A-tíme Banskej Bystrice premiérou," uviedol klub.



Bíreš sa hokejovo zdokonaľoval v Nemecku, kde sa postupne prepracoval až do najvyššej súťaže DEL. Počas pôsobenia v Nemecku si zahral aj za tamojšie popredné tímy Norimberg a Kolín. V minulosti štartoval aj na juniorskom svetovom šampionáte, kde si v šiestich vystúpeniach pripísal na konto rovnaký počet bodov za 4 góly a 2 asistencie. "Celú profesionálnu kariéru som bol v zahraničí a už som cítil, že by som sa chcel vrátiť domov. V minulosti som bol s klubom v kontakte, čiže to nebolo také náhle a teraz som rád, že sme sa dohodli na podpise zmluvy. Chceme najmä hrať atraktívny hokej pre fanúšikov, aby ich to bavilo a keďže je storočnica hokeja v Banskej Bystrici, budeme chcieť nadviazať na predošlé úspechy klubu. Čo sa týka mojej úlohy v tíme, absolvoval som aj osobné stretnutie s trénerom Karhulom, takže viem, aká by mala byť moja pozícia," povedal na margo podpisu zmluvy Bíreš.



Ďalšou z ofenzívnych posíl je Kristoff Kontos. Robustný center prichádza pod Urpín po trojročnom pôsobení vo Švédsku, kde sa z tretej najvyššej súťaže prebojoval do tímu Kristianstads IK, ktorého dres si obliekal počas minulej sezóny. Kristianstads IK je tím z druhej najvyššej súťaže a Kontos v rámci uplynulej sezóny nazbieral v tomto tíme 48 bodov (15+33) v 52 dueloch základnej časti. "Som ofenzívny hráč, ktorý sa vyžíva v hre s pukom. Myslím, že mám dobré predvídanie a fanúšikovia môžu odo mňa očakávať zodpovednú hru smerom dopredu aj dozadu," prezradil o sebe 28-ročný center.