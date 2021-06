TIPOS EXTRALIGA: Bjalončík pokračuje v HK Poprad

Poprad 4. júna (TASR) - Slovenský hokejový útočník Peter Bjalončík bude aj v sezóne 2021/2022 pôsobiť v HK Poprad. Materský klub si na neho uplatnil opciu. Informovala o tom oficiálna stránka "kamzíkov".



Bjalončík si v nedávno skončenej sezóne vytvoril osobné maximum v góloch, asistenciách aj kanadských bodoch v slovenskej extralige. Nastúpil na 50 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 14 gólov, 17 asistencií, 28 trestných minút a 14 plusových bodov. "Aj keď som mal iné ponuky, klub si na mňa uplatnil opciu. Ja som ani nemal dôvod rozmýšľať nad inými možnosťami, pretože tímu mám stále čo ponúknuť. Chcem hrať čo najviac a pomôcť tímu, aby hral na vrchných priečkach tabuľky. Mal by som mať iné úlohy ako v minulosti," povedal Bjalončík pre klubovú stránku.



"Od Petra mám veľké očakávania. Je to univerzál, ale nikomu nemôžem nič garantovať. Máme štyri útoky, musí si svojou prácou vybojovať pozíciu. Čakám, že bude mať stabilnú výkonnosť, ktorá mu bude garantovať vyšší čas na ľade ako mal, ale všetko to bude závisieť od jeho hernej výkonnosti,“ povedal tréner HK Poprad Peter Mikula.