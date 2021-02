TIPOS EXTRALIGA: Bratislavský Slovan vydrel víťazstvo na ľade Nitry

HK Nitra - HC Slovan Bratislava 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)



Góly: 8. Dauda (Finlay, Tvrdoň), 53. Slovák (Mezei) - 2. Zigo (Brodzinski, Sersen), 35. Šišovský (Harris, Štajnoch), 42. Bortňák (Rapáč, Ranford), 57. Valach. Rozhodovali: Korba, Žák - Kacej, Jurčiak, vylúčení: 5:8, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



Nitra: Cowley – Mezei, Vitáloš, Švarný, Š. Nemec, Ege, Bodák, Hřebíček, Pupák – Tvrdoň, Slovák, Finlay – Fominych, Dauda, Foget – Molnár, Kollár, Žitný – Minárik, Šiška, Múčka

Slovan: Noskovič – Sersen, Brodzinski, Bačik, Štajnoch, Maier, Ališauskas, Beňo, Valach – Šišovský, Kytnár, O’Donnell – Zigo, Harris, Urbánek – Ranford, Bortňák, Rapáč – Uram, Jendek, Kundrik

Nitra 5. februára (TASR) - Hokejisti HK Nitra prehrali v 37. kole Tipos extraligy so Slovanom Bratislava 2:4.Úvodná tretina priniesla nedisciplinovaný obraz. Oba tímy hrali zhodne po tri presilové hry. Nitre sa nedarilo usadiť v pásme, z čoho pramenila strelecká prevaha “belasých”. V 2. minúte otvoril skóre zápasu hosťujúci Zigo, na ktorého reagoval presnou strelou v 8. minúte Dauda. Puk sa ocitol v bráne Nitry aj v 9. minúte, no Zigo ho evidentne poslal za chrbát Cowleyho korčuľou. Po dvadsiatich minútach bolo vyrovnané - 1:1.Túžba “corgoňov” bodovať v zápase sa ukazovala najmä v obrannom pásme, kde domáci blokovali veľké množstvo striel súpera. Hradby pred bránou Nitry dokázal prekonať v 35. minúte tečom Šišovský. Stavjaňovci mali k dispozícii opäť tri početné výhody, no prechod do útočného pásma, ako aj usadenie sa v ňom, im robilo enormné problémy. Najväčšiu príležitosť spálil v 36. minúte Žitný, ktorý mieril zblízka nad Noskovičovu bránu.Dôležitý moment pre Slovan prišiel v 42. minúte, keď prečíslenie úspešne zakončil dorážajúci Bortňák a rozdiel bol dvojgólový. Nádej prinavrátil Nitre v 53. minúte Slovák a gólom Nitru povzbudil. V 57. minúte ich však v rozlete zastavil štvrtým gólom Valach. Bojovnosť domácich, ktorú im nemožno uprieť, na zisk bodov v tomto zápase nestačila.