TIPOS EXTRALIGA: Buček sa po roku v Slovane vrátil do Nitry

Nitra 16. júna (TASR) - Slovenský hokejový útočník Samuel Buček sa po ročnom pôsobení v Slovane Bratislava vracia do materského klubu HK Nitra.



Dvadsaťdvaročnému krídelníkovi nevyšla uplynulá sezóna, v ktorej vinou zranení odohral len 18 duelov a pripísal si 13 bodov (5+8). V Nitre pôsobil už v mládežníckych výberoch, v najvyššej súťaži odohral za klub 143 zápasov s bilanciou 55 gólov a 42 asistencií. "Sme radi, že Samo bude opäť súčasťou nášho mužstva. Vytiahli sme ho už v roku 2015, vtedy ešte len ako 16-ročného do A-tímu a postupne sa vypracoval na lídra. Mrzelo nás, že vlani nezostal v Nitre, ale to už je za nami. Veríme, že sa k tomu rovnako postavia aj fanúšikovia a Samo nadviaže na svoje výkony v drese rodnej Nitry. Sme presvedčení, že má predpoklady patriť k najlepším hráčom v lige," povedal prezident klubu Miroslav Kováčik.



"Mám nejaké osobné veci, kvôli ktorým som sa vrátil. Myslím si, že mám čo klubu dať a vrátiť. Som tu v domácom prostredí, v ktorom som hrával od malička a vždy sa sem rád vrátim. Je to trochu nostalgia, keď sa vrátite do známeho prostredia. Už sa neviem dočkať sezóny, pretože som bol dlho zranený a hlad po hokeji je u mňa enormný. Dúfam, že pomôžem klubu k dobrým výsledkom a urobíme nejaký dobrý úspech," uviedol Buček pre klubový web.