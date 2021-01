TIPOS EXTRALIGA: Derby ako remeň, Detva vyhrala nad B.Bystricou

27.kolo hokejovej Tipos extraligy:



HC'05 Banská Bystrica – HC 07 Detva 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)



Góly: 19. Vybiral (Faško-Rudáš, Kabáč), 39. Tamáši (Mistele), 44. Tamáši (Faško-Rudáš, Mistele) – 30. Ľupták (V. Fekiač), 33. Čacho (Charbonneau), 53. Gachulinec, 57. Gachulinec (Curry). Rozhodovali: M. Valach, Adamec – Valo, Frimmel, vylúčení: 4:7, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, bez divákov



Banská Bystrica: Belányi - Breton, Crevier-Morin, Žiak, Ďatelinka, Demo, Petrinec - Faško-Rudáš, Tamáši, Mistele - Sloboda, D'Aoust, Sukeľ - Kriška, Giertl, Kabáč - Vybíral, Výhonský, Melcher

Detva: Sholl - Lyle, Lalík, Gachulinec, Rymsha, Korím, F. Fekiač, Jendroľ, Bakala - Ľupták, V. Fekiač, Ščurko - Charbonneau, Čacho, Cox - Downing, Valent, Curry - Halama. Klíma, Čacho

Zvolen 4. januára (TASR) - Hokejisti Detvy zvíťazili v pondelňajšej dohrávke 27. kola Tipos extraligy vo Zvolene v lokálnom derby nad Banskou Bystricou 4:3. Po štvrtom víťazstve za sebou sa v tabuľke dostali na 3. pozíciu, na ktorej majú rovnako ako štvrtá Nitra 49 bodov.Banskobystričania nastúpili v dočasnom domovskom stánku vo Zvolene bez Lampera, no už s uzdraveným Kriškom a vstúpili do zápasu aktívne. Do vedenia mohli ísť už v prvej minúte Tamášim, proti bol Sholl. Následne nevyužili presilovku. Po nej mohla udrieť Detva zo skrumáže, nepresadil sa Charbonneau. Následne sa dostal do úniku z pravej strany na opačnej strane Faško-Rudáš, no ani tento útočník HC '05 nemenil skóre. Hokejistov spod Urpína mohli mrzieť ďalšie dve nevyužité presilovky, nezahrali ich ideálne. Napokon sa však z gólu tešili v devätnástej minúte. Faško-Rudáš našiel pred bránkou hosťujúcimi hráčmi zabudnutého Vybírala a ten si na dvakrát poradil s brankárom 'medveďov' – 1:0.V druhej tretine opäť najprv hrozili Bystričania, dobré možnosti nevyužili Melcher a Breton. Gólom sa neskončila ani štvrtá presilovka domáceho tímu, hostia vzápätí vo svojej prvej v dueli pohrozili tečom Charbonneaua. Z presného zásahu sa tešili až po nej v polovici stretnutia po buly, keď pohotovo zakončil z kruhu Ľupták a vyrovnal na 1:1. Uplynuli iba tri minúty a Detva otočila skóre v oslabení. Využila brejk, na jeho konci bol Čacho. V oslabení mohli skórovať i 'barani'. Sholl mal prácu po teči Kabáča. Napokon kapituloval v 39. minúte, keď Mistele prihral rýchlemu Tamášimu, ktorý z dolnej časti kruhu 'zavesil' puk pod hornú žŕdku do protiľahlého rohu bránky – 2:2.V tretej tretine sa 'barani' ujali vedenia 3:2 po peknej akcii prvého útoku, Tamáši zakončoval z medzikružia cez hokejku Jendroľa a Sholla pomýlila letiaca hokejka vlastného spoluhráča, bol tak bez šance. Detvania sa potom snažili vyrovnať, mali tlak, na čo zareagoval bystrický tréner Chudý oddychovým časom. Po ňom fauloval Ďatelinka a hostia vyrovnali z presilovky Gachulincom, ktorý trafil spomedzi kruhov cez klbko hráčov do stredu bránky. Predtým však v oslabení nevyužil únik ešte domáci Vyhonský. Štvrtý gól mali následne na hokejkách Ďatelinka na jednej a Čacho s V. Fekiačom na strane druhej, gólmani boli proti. Kapituloval napokon v 57. minúte Belányi, pretože Gachulincovi vyšla strela od modrej čiary a razom bolo 3:4. V závere Banskobystričania odvolali brankára, hrali v šestici, ale remízový stav už neprivodili.